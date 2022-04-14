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Posted 14 апреля 2022, 04:12

Published 14 апреля 2022, 04:12

Modified 11 сентября 2022, 15:22

Updated 11 сентября 2022, 15:22

Замглавы донского Минтранса Беликов пожаловался на покупку Lada Vesta в кредит

Замглавы донского Минтранса Беликов пожаловался на покупку Lada Vesta в кредит

14 апреля 2022, 04:12
Фото: 1MI.
Заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов пожаловался на высокую стоимость Lada Vesta, об этом он сообщил на заседании в Заксобрании.

Чиновник сообщил собравшимся, что за отечественное авто ему пришлось выложить 1,65 миллиона рублей. При этом брал он машину в кредит. Беликов вспомнил, что раньше Vesta стоила 700 тысяч рублей.

Автомобиль, про который говорит чиновник, 2021 года выпуска и имеет редкую комплектацию. Модели нынешнего года производства стоят уже два млн рублей.

Также Беликов пожаловался на дорогую резину для своего авто. Теперь она стоит 27 тысяч рублей.

Ранее ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко показался на публике в кепке за 60 тысяч рублей. Это вызвало широкое обсуждение среди пользователей соцсети. Особо внимательные пользователи заметили на кепке логотип, принадлежащий итальянскому бренду Stefano Ricci.

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