Замглавы донского Минтранса Беликов пожаловался на покупку Lada Vesta в кредит

Posted 14 апреля 2022, 04:12
Published 14 апреля 2022, 04:12
Modified 11 сентября 2022, 15:22
Updated 11 сентября 2022, 15:22
Чиновник сообщил собравшимся, что за отечественное авто ему пришлось выложить 1,65 миллиона рублей. При этом брал он машину в кредит. Беликов вспомнил, что раньше Vesta стоила 700 тысяч рублей.
Автомобиль, про который говорит чиновник, 2021 года выпуска и имеет редкую комплектацию. Модели нынешнего года производства стоят уже два млн рублей.
Также Беликов пожаловался на дорогую резину для своего авто. Теперь она стоит 27 тысяч рублей.
Ранее ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко показался на публике в кепке за 60 тысяч рублей. Это вызвало широкое обсуждение среди пользователей соцсети. Особо внимательные пользователи заметили на кепке логотип, принадлежащий итальянскому бренду Stefano Ricci.