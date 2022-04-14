Жители садоводства в Ростовской области пожаловались на мусор и лишние взносы

Posted 14 апреля 2022, 10:35
Published 14 апреля 2022, 10:35
Modified 18 сентября 2022, 15:03
Updated 18 сентября 2022, 15:03
Инициативная группа жителей садоводства «Сигнал» в Аксайском районе пришла к выводу, что в апреле мусоровозы вывозили только большие контейнеры с нижней дороги, идущей вдоль балки.
«А остальной мусор просто сгребали трактором в балку. Это же какой урон экологии, окружающей среде и животному миру», - отмечает местный житель, военный пенсионер Александр Залесский.
Такое мнение у людей сложилось после тщательного изучения на сайте садоводства отчета председателя с фотографиями об уборке мусора.
Еще одним странным нововведением жители считают появление в этом году членских взносов для садоводов.
«Но согласно федеральному законодательству смету можно принимать только на общем собрании», - поясняет Александр Залесский.
Согласно официальному ответу собственникам участка, [этот документ есть в наличии редакции], сумма членского и целевого взноса с одного участка составляет 7,2 тысячи рублей.
Жители жалуются, что дороги садоводства находятся в запущенном состоянии. И хотя с людей собирают деньги, есть и сметы со статьями расходов, по факту ничего не происходит.