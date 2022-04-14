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Posted 14 апреля 2022, 10:35

Published 14 апреля 2022, 10:35

Modified 18 сентября 2022, 15:03

Updated 18 сентября 2022, 15:03

Жители садоводства в Ростовской области пожаловались на мусор и лишние взносы

Жители садоводства в Ростовской области пожаловались на мусор и лишние взносы

14 апреля 2022, 10:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители садоводства «Сигнал» в Аксайском районе Ростовской области. Они рассказали, что часть мусора в садоводстве сгребается трактором в балку, что наносит урон экологии. А для садоводов председатель ввела членские взносы, что противоречит закону.

Инициативная группа жителей садоводства «Сигнал» в Аксайском районе пришла к выводу, что в апреле мусоровозы вывозили только большие контейнеры с нижней дороги, идущей вдоль балки.

«А остальной мусор просто сгребали трактором в балку. Это же какой урон экологии, окружающей среде и животному миру», - отмечает местный житель, военный пенсионер Александр Залесский.

Такое мнение у людей сложилось после тщательного изучения на сайте садоводства отчета председателя с фотографиями об уборке мусора.

Еще одним странным нововведением жители считают появление в этом году членских взносов для садоводов.

«Но согласно федеральному законодательству смету можно принимать только на общем собрании», - поясняет Александр Залесский.

Согласно официальному ответу собственникам участка, [этот документ есть в наличии редакции], сумма членского и целевого взноса с одного участка составляет 7,2 тысячи рублей.

Жители жалуются, что дороги садоводства находятся в запущенном состоянии. И хотя с людей собирают деньги, есть и сметы со статьями расходов, по факту ничего не происходит.

Ранее RostovGazeta сообщала, что незаконные ларьки в Ростове не тронут до конца 2022 года.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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