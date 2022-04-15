Под Ростовом тракторист сдавал экзамены на права с радиошпаргалкой

Posted 15 апреля 2022,, 15:10
Published 15 апреля 2022,, 15:10
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Он несколько раз пытался пересдать экзамен, но каждый раз сдавал неудачно. Мужчина просто не мог запомнить правила Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».
Тогда знакомый тракториста — бывший полицейский — предложил выход. Мужчина сконструировал особое устройство. Речь идет о видеокамере со встроенным микрофоном. За пользование устройством экс-полицейский потребовал у знакомого 100 000 рублей. Тракторист согласился.
Заплатив бывшему стражу закона ростовчанин спрятал устройство под одеждой, и отправился на экзамен. Приятель из-за стены диктовал трактористу правильные ответы на вопросы теста.
Мужчина сильно нервничал. Это заметил один из сотрудников ГИБДД. В итоге обман раскрылся. Теперь трактористу и экс-полицейскому грозит срок до четырех лет по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».