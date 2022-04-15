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Posted 15 апреля 2022,, 15:10

Published 15 апреля 2022,, 15:10

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Под Ростовом тракторист сдавал экзамены на права с радиошпаргалкой

15 апреля 2022, 15:10
В Ростовской области тракториста из Кашарского района лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

Он несколько раз пытался пересдать экзамен, но каждый раз сдавал неудачно. Мужчина просто не мог запомнить правила Об этом информирует «КП-Ростов-на-Дону».

Тогда знакомый тракториста — бывший полицейский — предложил выход. Мужчина сконструировал особое устройство. Речь идет о видеокамере со встроенным микрофоном. За пользование устройством экс-полицейский потребовал у знакомого 100 000 рублей. Тракторист согласился.

Заплатив бывшему стражу закона ростовчанин спрятал устройство под одеждой, и отправился на экзамен. Приятель из-за стены диктовал трактористу правильные ответы на вопросы теста.

Мужчина сильно нервничал. Это заметил один из сотрудников ГИБДД. В итоге обман раскрылся. Теперь трактористу и экс-полицейскому грозит срок до четырех лет по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

#Общество#Новости
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