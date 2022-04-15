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Posted 15 апреля 2022, 13:11

Published 15 апреля 2022, 13:11

Modified 1 октября, 13:03

Updated 1 октября, 13:03

Видео с угрозами украинских партизан о теракте в Ростове оказалось фейком

15 апреля 2022, 13:11
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Распространяемое в сети видео, на котором украинские партизаны грозятся осуществить теракты в России, в том числе в Ростове, оказалось фейком, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростов».

Данный ролик был выпущен еще семь лет назад. Тогда подобные угрозы так и не были осуществлены, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Ростовской области действует режим ЧС, увеличено число постов на въезде в Ростове. Все это делается для того, чтобы обеспечить безопасность жителей региона.

Ранее в сети стал широко распространяться фейковый приказ, который якобы отдал украинский президент Владимир Зеленский. В нем говорилось о том, что на Украине ведется подготовка для нападения на Ростовскую область.

#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
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