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Posted 16 апреля 2022, 11:03

Published 16 апреля 2022, 11:03

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Пожарные спасли пытавшуюся свести счеты с жизнью женщину в Ростовской области

16 апреля 2022, 11:03
В Азове Ростовской области удалось спасти женщину, которая могла погибнуть, сообщили в региональном УМЧС.

На восьмом этаже здания по улице Петровской заметили женщину, которой грозила гибель. Очевидцы вызвали пожарных, чтобы они спасли местную жительницу.

«Прибывшие специалисты задействовали автолестницу, при помощи которой спустили женщину вниз. Ее передали медицинским специалистам», — говорится в публикации.

Отмечается, что к этим работам привлекли восемь человек. Они использовали две единицы техники.

Ранее мужчину с инфарктом спасли в новогоднюю ночь в ростовской БСПМ в 2022 году.

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