Пожарные спасли пытавшуюся свести счеты с жизнью женщину в Ростовской области

Posted 16 апреля 2022, 11:03
Published 16 апреля 2022, 11:03
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
На восьмом этаже здания по улице Петровской заметили женщину, которой грозила гибель. Очевидцы вызвали пожарных, чтобы они спасли местную жительницу.
«Прибывшие специалисты задействовали автолестницу, при помощи которой спустили женщину вниз. Ее передали медицинским специалистам», — говорится в публикации.
Отмечается, что к этим работам привлекли восемь человек. Они использовали две единицы техники.
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