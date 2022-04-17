Стало известно, кто из депутатов Госдумы от Ростовской области заработал больше всех

Годовой доход Никонова составил 25,4 миллиона рублей, а в собственности оказалось нежилое строение. Его площадь достигает 384 квадратных метров.
Что касается транспорта, то у парламентария есть Lexus ES350 и Mercedes-Benz S450 4MAT. Супруга внесла в семейный бюджет 17,4 миллиона рублей. Помимо этого у нее есть две квартиры площадью 83 и 82 «квадрата».
Другой парламентарий Николай Гончаров смог заработать 22 миллиона, а в долевой собственности у него оказались несколько земельных участков. Кроме того, на него записаны квартира и гараж.
Доход супруги составил 1,2 миллиона рублей, она задекларировала квартиру площадью более 100 «квадратов».
Доход депутата Виктора Володацкого составил 11,6 миллиона рублей, его жена заработала 723 тысячи рублей.