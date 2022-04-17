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Стало известно, кто из депутатов Госдумы от Ростовской области заработал больше всех

17 апреля 10:15
Фото: pixabay
Депутат Госдумы от Ростовской области Вячеслав Никонов показал за 2021 год самый большой доход среди своих коллег, говорится в декларациях.

Годовой доход Никонова составил 25,4 миллиона рублей, а в собственности оказалось нежилое строение. Его площадь достигает 384 квадратных метров.

Что касается транспорта, то у парламентария есть Lexus ES350 и Mercedes-Benz S450 4MAT. Супруга внесла в семейный бюджет 17,4 миллиона рублей. Помимо этого у нее есть две квартиры площадью 83 и 82 «квадрата».

Другой парламентарий Николай Гончаров смог заработать 22 миллиона, а в долевой собственности у него оказались несколько земельных участков. Кроме того, на него записаны квартира и гараж.

Доход супруги составил 1,2 миллиона рублей, она задекларировала квартиру площадью более 100 «квадратов».

Доход депутата Виктора Володацкого составил 11,6 миллиона рублей, его жена заработала 723 тысячи рублей.

Ранее стали известны доходы сенаторов от Ростовской области Рукавишниковой и Яцкина.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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