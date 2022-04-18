В Ростове армянских раков продают под видом донских

Сюжет Эксклюзив

Раков из Армении в Ростов-на-Дону поставляют давно, на вкус они более водянистые из-за того, что живут в других условиях, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал доцент биологических наук ЮФУ Тимофей Барабашин.

Посетители ростовских рынков заметили, что под видом донских раков торговцы пытаются продать импортных раков из Армении. Корреспондент RostovGazeta узнал в чем заключается разница между двумя видами ракообразных у кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии Южного федерального университета Тимофея Барабашина. «Раков из Армении сюда поставляют довольно давно. Они живут в более мягкой воде, с другим солевым составом и питание у них тоже отличается от наших донских раков», – рассказывает Тимофей Барабашин. Зоолог отмечает, что отличия есть и во вкусе раков. «Армянские более водянистые и не такие вкусные, на мой взгляд, как донские или маныческие», – считает Тимофей Барабашин. Ранее RostovGazeta писала о том, что клубника в Ростове резко подешевела. Материалы по теме Ростовский зоолог: мораторий на вылов не спасет донских раков