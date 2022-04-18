В Ростове армянских раков продают под видом донских

Posted 18 апреля 2022, 12:53
Published 18 апреля 2022, 12:53
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
Посетители ростовских рынков заметили, что под видом донских раков торговцы пытаются продать импортных раков из Армении. Корреспондент RostovGazeta узнал в чем заключается разница между двумя видами ракообразных у кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии Южного федерального университета Тимофея Барабашина.
«Раков из Армении сюда поставляют довольно давно. Они живут в более мягкой воде, с другим солевым составом и питание у них тоже отличается от наших донских раков», – рассказывает Тимофей Барабашин.
Зоолог отмечает, что отличия есть и во вкусе раков.
«Армянские более водянистые и не такие вкусные, на мой взгляд, как донские или маныческие», – считает Тимофей Барабашин.