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Posted 19 апреля 2022, 09:43

Published 19 апреля 2022, 09:43

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Автобусные маршруты изменят в Ростовской области из-за ремонта М-4 «Дон»

19 апреля 2022, 09:43
Пути следования автобусных маршрутов в Ростовской области хотят поменять в связи с ремонтными работами на трассе М-4 «Дон», сообщили на совещании в облправительстве.

Совещание проходило при участии транспортных компаний и представителей профильного ведомства региона. Глава Минтранса Ростовской области Владимир Окунев выступил с предложением изменить схему движения автобусных маршрутов. Он рекомендовал пустить часть автобусов по региональным и местным дорогам.

Кроме того, Окунев заявил о том, что население региона должно быть проинформировано о графике работы общественного транспорта, чтобы жители точно знали, в какое время и по какому маршруту им добираться в нужное место.

Ранее в Минтрансе Ростовской области сообщили, что трасса М-4 «Дон» будет готова к 12 июня. Сейчас ведется ремонт дороги в районе города Шахты.

#Общество#Новости
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