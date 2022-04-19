Автобусные маршруты изменят в Ростовской области из-за ремонта М-4 «Дон»

Posted 19 апреля 2022, 09:43
Published 19 апреля 2022, 09:43
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
Совещание проходило при участии транспортных компаний и представителей профильного ведомства региона. Глава Минтранса Ростовской области Владимир Окунев выступил с предложением изменить схему движения автобусных маршрутов. Он рекомендовал пустить часть автобусов по региональным и местным дорогам.
Кроме того, Окунев заявил о том, что население региона должно быть проинформировано о графике работы общественного транспорта, чтобы жители точно знали, в какое время и по какому маршруту им добираться в нужное место.
Ранее в Минтрансе Ростовской области сообщили, что трасса М-4 «Дон» будет готова к 12 июня. Сейчас ведется ремонт дороги в районе города Шахты.
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