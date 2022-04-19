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Posted 19 апреля 2022,, 09:07

Published 19 апреля 2022,, 09:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт оценил планы РКН о создании системы защиты от DDoS-атак

19 апреля 2022, 09:07
Создатель портала kremlin.ru Артём Геллер оценил планы Роскомнадзора о создании федеральной системы защиты от DDoS-атак. По его словам, это хорошее дело.

Как пишет NEWS.ru, в России на критически важных интернет-ресурсах уже внедрена система защиты от DDoS-атак, но ее необходимо распространить на другие площадки, чтобы обеспечить нормальную работу интернета, улучшить коммуникации граждан и предпринимательства. При этом эксперт подчеркнул, что любой системе сложно справиться с масштабными атаками хакеров. При среднем масштабе система сможет справиться, но когда хакерские атаки будут осуществляться сразу с большого количества устройств, защита не сможет сработать до конца и ресурсы приостановят работу.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае нет смысла переживать, поскольку масштабный напор хакерских атак заканчивается очень быстро, а ресурсы возбновят работу максимум через 24 часа. Для личных данных угрозы нет.

Геллер добавил, что федеральная система защиты от DDoS-атак, которую планирует создать Роскомнадзор, будет эффективность и ее необходимо распространить на максимальное число интернет-ресурсов.

#Общество#Новости
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