Эксперт оценил планы РКН о создании системы защиты от DDoS-атак

Как пишет NEWS.ru, в России на критически важных интернет-ресурсах уже внедрена система защиты от DDoS-атак, но ее необходимо распространить на другие площадки, чтобы обеспечить нормальную работу интернета, улучшить коммуникации граждан и предпринимательства. При этом эксперт подчеркнул, что любой системе сложно справиться с масштабными атаками хакеров. При среднем масштабе система сможет справиться, но когда хакерские атаки будут осуществляться сразу с большого количества устройств, защита не сможет сработать до конца и ресурсы приостановят работу.