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Posted 19 апреля 2022, 11:39

Published 19 апреля 2022, 11:39

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Житель в Ростовской области упал на шпиль могильной ограды и погиб

Житель в Ростовской области упал на шпиль могильной ограды и погиб

19 апреля 2022, 11:39
Фото: 1MI
В Ростовской области житель Шахт погиб на кладбище, упав на шпиль ограды, сообщает 161.ру.

Трагедия произошла на кладбище в поселке Артем в дневное время. Сюда пришел 38-летний мужчина, чтобы провести уборку на могиле близких.

«Он забрался на дерево, чтобы спилить ветки, но не удержался. Мужчина упал головой на острые шпили ограды», — говорится в публикации.

Отмечается, что пострадавший скончался от полученного ранения. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Известно, признаков насильственной смерти не обнаружили.

Ранее неизвестные осквернили могилу ветерана, похороненного в Ростове на Северном кладбище.

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