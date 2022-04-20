«Дело — труба»: в квартире ростовчанина течет стояк, а УК бездействует

Posted 20 апреля 2022, 13:50
Published 20 апреля 2022, 13:50
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
Проблемы с канализационным стояком в квартире на Каширской начались еще в начале марта. В трубе образовалась трещина и полилась вода.
Пришедшие на вызов сантехники из ООО «УК «Первая» оценили масштаб течи. Сообщили, что «дело — труба», а стояк надо срочно менять «пока не прорвало и не залило все вокруг».
Только в управляющую компанию они вероятно передали совсем иные сведения.
В ответ на заявления ростовчанина с требованием заменить стояк, из ООО «УК «Первая» приходили лишь отписки: дескать, работы эти капитальные, ждите капремонта в 2028 году, тогда все и заменят.
«В итоге, фиксируя на видео каждый свой шаг, все-таки удалось расшевелить управляющую компанию. Две делегации, в том числе, и с главным инженером, подтвердили, что труба подлежит замене за счет УК. Пообещали-таки заменить, но назначили срок — до 29 апреля», — отмечает Константин.
С тех пор, по его словам, прошел уже почти месяц. Управляющая компания якобы по-прежнему бездействует, упорно выжидая конец апреля. Мужчина уверяет, что канализационный стояк в квартире на Каширской с каждым днем течет все сильнее, вынуждая жильцов постоянно сливать наполняемые емкости и следить за тем, чтобы не залить соседей.
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