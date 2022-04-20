«Дело — труба»: в квартире ростовчанина течет стояк, а УК бездействует

С тех пор, по его словам, прошел уже почти месяц. Управляющая компания якобы по-прежнему бездействует, упорно выжидая конец апреля. Мужчина уверяет, что канализационный стояк в квартире на Каширской с каждым днем течет все сильнее, вынуждая жильцов постоянно сливать наполняемые емкости и следить за тем, чтобы не залить соседей.