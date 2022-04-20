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Posted 20 апреля 2022,, 15:02

Published 20 апреля 2022,, 15:02

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Диетолог назвала основные ингредиенты безопасного для диабетиков пасхального кулича

20 апреля 2022, 15:02
Спортивный диетолог Ирина Писарева назвала безвредный состав пасхального кулича для диабетиков.

По ее словам, для людей страдающих от сахарного диабета рекомендуется готовить пасхальный кулич, с использованием сахарозаменителей: стевия или эритрита, а также муки грубого помола: кукурузная или льняная. Об этом пишет NEWS.ru.

“Снизить проблемы помогают сахарозаменители, не повышающие гликемический индекс, такие как стевия или эритрит. Эритрит чаще используют для выпечки, поскольку у него нет противопоказаний к нагреванию и он не выделяет вредных веществ. Обычную муку лучше заменить на грубый помол, цельнозерновую - кукурузную, льняную. Они более плотные. Кулич получится не такой воздушный, но по крайней мере тесто не такое рыхлое, и хлеб в организме диабетика не сразу превращается в глюкозу. Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное - сахарозаменитель и мука”, - рассказала диетолог.

Как подчеркнула Ирина Писарева, в магазинном пасхальном куличе не должно быть следов пальмового масла либо комбинированных жиров.

Она отметила, что испеченный в домашних условиях кулич не должен содержать в себе маргарина. И хотя пасхальный кулич по большому счету не совсем не полезный продукт, то людям с избыточной массой тела Соломатина посоветовала праздновать Пасху маленьким кусочком кулича. Однако лицам, страдающим от сахарного диабета, желательно и совсем отказаться от праздничной выпечки.

#Общество#Новости
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