Диетолог назвала основные ингредиенты безопасного для диабетиков пасхального кулича

“Снизить проблемы помогают сахарозаменители, не повышающие гликемический индекс, такие как стевия или эритрит. Эритрит чаще используют для выпечки, поскольку у него нет противопоказаний к нагреванию и он не выделяет вредных веществ. Обычную муку лучше заменить на грубый помол, цельнозерновую - кукурузную, льняную. Они более плотные. Кулич получится не такой воздушный, но по крайней мере тесто не такое рыхлое, и хлеб в организме диабетика не сразу превращается в глюкозу. Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное - сахарозаменитель и мука”, - рассказала диетолог.