Движение электричек изменят в Ростовской области с 20 по 29 апреля

Posted 20 апреля 2022, 12:08
Published 20 апреля 2022, 12:08
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
Расписание электричек меняется только на время. Это связано с ремонтными работами на перегоне Боченково – Миллерово.
С четверга, 21 апреля следующий по маршруту Глубокая – Кутейниково состав будет отправляться на восемь минут раньше графика. В 14:10 будет теперь отправляться электричка Кутейниково – Лихая, а пригородный поезд Глубокая – Лихая будет отъезжать от перрона на 23 минуты ранее расписания. Более чем на час сдвинется график движения электрички Глубокая – Шептуховка. Теперь она будет отправляться в 21.19. Такое расписание будет действовать 21, 22, 26, 27 и 28 апреля.
Также есть изменения по движению пригородного поезда Лихая – Ростов-Главный. Он будет отправляться теперь с перрона в 08.27. Но такое расписание будет действовать только два дня - 23 и 29 апреля.
На три дня, 26, 27 и 28 апреля, изменится время отправления электрички Усть-Донецкая – Ростов-Главный. Оно сместится на 11 минут на 05.25.
Ранее стало известно, что в связи с ремонтом части трассы М-4 «Дон» в ростовском регионе временно хотят изменить схему движения автобусных маршрутов. Это делается для комфорта населения, чтобы люди не простаивали в пробках. Транспортные компании просят изменить схему движения так, чтобы они объезжали ремонтируемую трассу.
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