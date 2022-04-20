Движение электричек изменят в Ростовской области с 20 по 29 апреля

С четверга, 21 апреля следующий по маршруту Глубокая – Кутейниково состав будет отправляться на восемь минут раньше графика. В 14:10 будет теперь отправляться электричка Кутейниково – Лихая, а пригородный поезд Глубокая – Лихая будет отъезжать от перрона на 23 минуты ранее расписания. Более чем на час сдвинется график движения электрички Глубокая – Шептуховка. Теперь она будет отправляться в 21.19. Такое расписание будет действовать 21, 22, 26, 27 и 28 апреля.