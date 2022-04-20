Учителя в Ростове считают копейки, а шашлычникам обещали майский отдых без дождей

В Ростове платят педагогам на треть меньше, чем работникам в других сферах, животных из Мариуполя устроят в ростовском зоопарке, а погода на майские праздники будет солнечной и теплой. Картина дня в RostovGazeta.

Идти в бизнес? Средняя зарплата учителей в Ростове на треть меньше, чем у работников других сфер, сообщили в горадминистрации. Так, например, по данным замглавы администрации города по экономике Сергея Заревского, в 2021 году средний уровень заработной платы педагогов в Ростове-на-Дону составлял 45,5 тысячи рублей. Однако эти цифры оказались очень оптимистичными. В управлении образования заверили, что уровень зарплат учителей гораздо скромнее. Там сообщили, что в школах педагоги получают порядка 32,3 тысячи рублей, а преподаватели допобразования получают немного больше - в среднем 34,8 тысячи рублей. Стоит отметить, что такое положение дел не согласуется с «майскими указами» президента России Владимира Путина. Напомним, зарплата педагогов, согласно указаниям президента, должна быть не ниже среднего уровня заработной платы по стране. Погода для шашлыков Синоптики попробовали предсказать погоду на майские праздники. По их данным, 1 и 2 мая будет солнечная теплая погода. Так, днем в эти дни столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью опустятся до +14 градусов. При этом существенных осадков в первые два дня мая не ожидается. Что же касается третьего мая, то в этот день погода, по прогнозам синоптиков, испортится. В некоторых районах области пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. Дневная температура составит до +24 градусов. Однако синоптики предупреждают, что вероятность их прогноза меньше 90-95%. Более точный прогноз появится позже. Таким образом, не исключены изменения в погодных условиях первых дней мая. В зоопарк открыты двери Животных из Мариуполя готовы устроить в ростовском зоопарке, сообщил Эдгард Запашный. Он заверил, что помещения для зверей найдутся. На данный момент животные подвергаются опасности, поскольку в Мариуполе еще идут боевые действия. Пока они находятся в местном зоопарке. Им привозят необходимые лекарственные препараты из донской столице. Дрессировщик также выразил желание забрать зверей к себе. Он сообщил, что сейчас в зоопарке Мариуполя содержаться львы, тигры и другие животные. «Горожане говорят, что часть зверей отдали на убой, в том числе людям скормили верблюда», — сообщил Запашный.