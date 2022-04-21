Триумфальные новости Ростова об освобождении Мариуполя и модернизации трамвая

Posted 21 апреля 2022, 15:29
Published 21 апреля 2022, 15:29
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
Свободный Мариуполь
В ходе своего доклада глава Министерства обороны России Сергей Шойгу рассказал, что военнослужащим удалось освободить Мариуполь из-под контроля националистических формирований.
Сейчас остатки украинских вооруженных формирований находятся в катакомбах под промышленной зоной завода «Азовсталь». Количество сил противника оценивается примерно в две тысячи боевиков, а потому глава государства Владимир Путин посчитал нецелесообразным рисковать собственными военными.
Он предложи заблокировать территорию. После этого военную операцию планируют завершить в течение четырех дней.
Между тем сообщается, что освобождение Мариуполя стало важным тактическим решением, так как ракетный комплекс «Точка-У», находящийся на территории города, нес угрозу для мирного населения Ростовской области, в частности — жителей Ростова и Таганрога.
Модернизации быть
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что федеральное правительство одобрило заявку местной власти на получение субсидии для реализации проекта ростовского скоростного трамвая.
Хотя глава правительства региона не стал уточнять, насколько велика сумма дополнительных средств, Голубев рассказал, что эта субсидия позволяет полностью направить уже имеющиеся средства на проект «Западной хорды», при этом приступив к модернизации трамвайной сети Ростова.
Время загадать желание
Лектор Донской астрономической обсерватории Николай Дёмин объявил, что в ночь на пятницу, 22 апреля, жители Ростова смогут насладиться зрелищем звездного дождя из потока Лириды.
Земля войдет в метеорный поток Лирид, благодаря чему при благоприятных погодных условиях ростовчане смогут наблюдать звездопад в ночном небе.
«Метеорные потоки в моменты активности можно наблюдать на всей поверхности нашей планеты, в том числе, конечно, и на территории Ростовской области», — объяснил космическое явление Николай Дёмин.
Анастасия Тихая
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