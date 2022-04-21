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Posted 21 апреля 2022, 05:42

Published 21 апреля 2022, 05:42

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

В Ростове начался суд над экс-министром ЖКХ Андреем Майером с 20 апреля

21 апреля 2022, 05:42
В Ростовской области состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы МинЖКХ региона Андрея Майера, его рассматривает Кировский райсуд.

Первое заседание состоялось в среду 20 апреля. Обвиняемому вменяют злоупотребление полномочиями во время работ по благоустройству.

«На заседании опросили представителя правительства региона. Он заявил, что Майер не принимал решений насчет финансирования, а министерство только перечисляло средства», — пишет «Ъ-Юг»

Отмечается, что бывший чиновник не признает вину. Он занимал пост министра в течение четырех лет с 2016 года. Ему вменяют необоснованное расходование денег на благоустройство парков.

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