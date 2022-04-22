Еще 182 человека заразились COVID-19 в Ростовской области 22 апреля

Posted 22 апреля 2022, 08:53
Published 22 апреля 2022, 08:53
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
Общее число зараженных в регионе достигло 371 571. При этом полностью излечились от заболевания 358 197 жителей области. Из них 354 человека выздоровели за последние сутки.
В стационарах региона на лечении сейчас находятся 468 жителей Ростовской области. Причем три пациента - в тяжелом состоянии.
Пять жителей региона, у которых был диагностирован коронавирус, скончались за прошедшие сутки. Среди них 71-летняя женщина и четверо мужчин. Самому молодому мужчине было 46 лет.
Напомним, за предыдущие сутки в ростовском регионе заразились ковидом 174 местных жителя. Скончались от вируса четыре человека в возрасте от 62 до 86 лет.
Алиса Смирнова