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Posted 22 апреля 2022, 08:53

Published 22 апреля 2022, 08:53

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Еще 182 человека заразились COVID-19 в Ростовской области 22 апреля

Еще 182 человека заразились COVID-19 в Ростовской области 22 апреля

22 апреля 2022, 08:53
Фото: 1MI.
На 22 апреля в Ростовской области было зафиксировано 182 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в облправительстве.

Общее число зараженных в регионе достигло 371 571. При этом полностью излечились от заболевания 358 197 жителей области. Из них 354 человека выздоровели за последние сутки.

В стационарах региона на лечении сейчас находятся 468 жителей Ростовской области. Причем три пациента - в тяжелом состоянии.

Пять жителей региона, у которых был диагностирован коронавирус, скончались за прошедшие сутки. Среди них 71-летняя женщина и четверо мужчин. Самому молодому мужчине было 46 лет.

Напомним, за предыдущие сутки в ростовском регионе заразились ковидом 174 местных жителя. Скончались от вируса четыре человека в возрасте от 62 до 86 лет.

Алиса Смирнова

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