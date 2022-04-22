Минеева поддержала меры по оказанию помощи туристической отрасли

Аналогичная финансовая поддержка будет предоставлена тем, кто организует международные, всероссийские и региональные мероприятия в области молодежного туризма, популяризирующие научные знания, здоровый образ жизни, культурные и национальные традиции, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное движение. А также развивающие творческий, профессиональный и интеллектуальный потенциал. В том числе речь идет о конкурсах, в которых будет принимать участие талантливая и инициативная молодежь. Организаторы таких мероприятий в области молодежного и делового туризма могут получить возмещение расходов на каждое мероприятие в размере 10 миллионов рублей максимум.