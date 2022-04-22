Минеева поддержала меры по оказанию помощи туристической отрасли

Как сообщает tass.ru, по словам Минеевой, внутреннему туризму в нынешних условиях, безусловно, предстоит стать драйвером роста туриндустрии. Уже перед тем, как были введены ограничительные антипандемийные меры, доля путешественников из центральных, ближайших к Москве регионов страны, увеличилась на 20 процентов. А восстановление туристического рынка РФ после того, как были отменены ограничения, введенные во время пандемии, шло очень быстро.
«Это значит, что у нас есть серьезный задел для стабилизации отрасли», - отмечает столичный бизнес-омбудсмен. А за счет грантов можно будет планировать необходимые расходы, связанные с операционной деятельностью.
У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих такие деловые мероприятия, как конференции, конгрессы, форумы, корпоративно-деловые встречи (MICE - meetings, incentives, conferences and exhibitions), которые будут проходить не менее двух дней, появится возможность стать обладателем гранта из столичного бюджета. За счет него они могут частично компенсировать свои затраты, связанные с арендой помещения и технического оборудования для проведения мероприятия.
Аналогичная финансовая поддержка будет предоставлена тем, кто организует международные, всероссийские и региональные мероприятия в области молодежного туризма, популяризирующие научные знания, здоровый образ жизни, культурные и национальные традиции, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное движение. А также развивающие творческий, профессиональный и интеллектуальный потенциал. В том числе речь идет о конкурсах, в которых будет принимать участие талантливая и инициативная молодежь. Организаторы таких мероприятий в области молодежного и делового туризма могут получить возмещение расходов на каждое мероприятие в размере 10 миллионов рублей максимум.
Помимо этого, правительство Москвы компенсирует расходы туроператоров, связанные с привлечением в российскую столицу туристов в возрасте от 55 лет и старше. Туроператоры получат минимум по одной тысяче рублей за каждого туриста старшего возраста. Причем сумма может быть увеличена. На это будут влиять продолжительность пребывания в Москве, категории гостиниц и количество экскурсий, культурных, спортивных и других мероприятий, на которых побывают гости столицы.
По мнению экспертов, перед деловым и организованным молодежным туризмом открываются наибольшие перспективы в индустрии гостеприимства. Судя по российскому и мировому опыту, конференции, конгрессы, форумы и другие подобные мероприятия вызывают серьезный мультипликативный эффект, способствующий развитию экономики мегаполиса.