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Posted 22 апреля 2022, 06:35

Published 22 апреля 2022, 06:35

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Потепление в Ростовской области начнется с 23 апреля

Потепление в Ростовской области начнется с 23 апреля

22 апреля 2022, 06:35
Фото: 1MI.
В Ростовской области в пятницу будет пасмурная погода и в течение дня могут пройти дожди, после чего начнется потепление, прогнозируют синоптики.

Вероятность того, что регион накроет осадками составляет 94%. В этот день температура составит 12 градусов, а ветер усилится до шести метров в секунду.

Ночью дождь прекратится, но похолодает до шести градусов. После этого в области с 23 апреля начнется потепление и снова вернется весенняя погода.

В субботу температура вырастет до 18 градусов, в воскресенье - до 20. В эти дни будет облачно, такая же погода сохранится и на следующей неделе.

В конце апреля температура будет достигать 24 градусов.

Ранее появилась информация, что пять районов донского региона может затопить из-за сильного ветра и дождей весной.

Илья Протвинов

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