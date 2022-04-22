Потепление в Ростовской области начнется с 23 апреля

Posted 22 апреля 2022, 06:35
Published 22 апреля 2022, 06:35
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
Вероятность того, что регион накроет осадками составляет 94%. В этот день температура составит 12 градусов, а ветер усилится до шести метров в секунду.
Ночью дождь прекратится, но похолодает до шести градусов. После этого в области с 23 апреля начнется потепление и снова вернется весенняя погода.
В субботу температура вырастет до 18 градусов, в воскресенье - до 20. В эти дни будет облачно, такая же погода сохранится и на следующей неделе.
В конце апреля температура будет достигать 24 градусов.
Ранее появилась информация, что пять районов донского региона может затопить из-за сильного ветра и дождей весной.
Илья Протвинов