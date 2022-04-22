Президент Сбера рассказал об уникальной методике преподавания в «Школе 21» Сургута

Как пишет muksun.fm, соответствующее соглашение уже подписано президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой.
Сообщается, что «Школа 21» станет центром подготовки высококвалифицированных кадров в области информационных технологий на территории ХМАО.
Предполагается, что в «Школе 21» будет реализован обмен лучшими практиками и экспертизой в области обучения программистов.
Как отметил Герман Греф, проект «Школа 21» за три года существования уже доказал свою высокую эффективность. Работодатели удовлетворены уровнем квалификации и работоспособности выпускников.
«В „Школе 21“ используется уникальная методика обучения. У нас учатся как совсем молодые ребята, ученики последних классов школы, так и люди возрастные. Всех их объединяет мотивация и желание учиться. Ханты-Мансийский автономный округ — нефтяной регион, а, как показывает практика, компании нефтегазового сектора всегда предъявляют большой спрос на современные, цифровые кадры. Мы давно работаем с Ханты-Мансийским автономным округом, поэтому наше сотрудничество в сфере подготовки IT-кадров — логичное продолжение нашего эффективного партнерства», — добавил Герман Греф.
«Опыт и успех проекта Сбера нацелил нас на то, чтобы двигаться по данному направлению. Будем работать по тем же принципам, которые заложены в системе „Школы 21“, — рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. — Мы благодарны Сберу за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет огромное значение для человека, который получает новые знания, возможности. Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое — у нас есть партнер, который уже прошел этот путь».