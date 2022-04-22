Президент Сбера рассказал об уникальной методике преподавания в «Школе 21» Сургута

«Опыт и успех проекта Сбера нацелил нас на то, чтобы двигаться по данному направлению. Будем работать по тем же принципам, которые заложены в системе „Школы 21“, — рассказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова. — Мы благодарны Сберу за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет огромное значение для человека, который получает новые знания, возможности. Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое — у нас есть партнер, который уже прошел этот путь».