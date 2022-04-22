Застрявшего в СССР жителя Ростовской области отправят в психлечебницу

Posted 22 апреля 2022, 09:30
Published 22 апреля 2022, 09:30
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
Житель поселка Веселый разместил в соцсети «ВКонтакте» экстремистский ролик, чем привлек внимание сотрудников управления. В записях были призывы к насильственной смене власти, что подтвердила и экспертиза.
По данному факту завели уголовное дело, после чего у 65-летнего мужчины провели обыски и нашли много документов. На всех была надпись «РСФСР» и соответствующий герб.
Также нашли паспорт гражданина СССР, который оформили якобы в 2018 году. В национальности указали «Русский великорус», а в прописке — СССР.
Багаевский районный суд назначил мужчине принудительную психиатрическую помощь.
Илья Протвинов