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Posted 22 апреля 2022, 09:30

Published 22 апреля 2022, 09:30

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Застрявшего в СССР жителя Ростовской области отправят в психлечебницу

Застрявшего в СССР жителя Ростовской области отправят в психлечебницу

22 апреля 2022, 09:30
Фото: 1MI.
В Ростовской области направят на принудительное психиатрическое лечение мужчину, который уверен, что он живет в СССР, сообщили в региональном УФСБ.

Житель поселка Веселый разместил в соцсети «ВКонтакте» экстремистский ролик, чем привлек внимание сотрудников управления. В записях были призывы к насильственной смене власти, что подтвердила и экспертиза.

По данному факту завели уголовное дело, после чего у 65-летнего мужчины провели обыски и нашли много документов. На всех была надпись «РСФСР» и соответствующий герб.

Также нашли паспорт гражданина СССР, который оформили якобы в 2018 году. В национальности указали «Русский великорус», а в прописке — СССР.

Багаевский районный суд назначил мужчине принудительную психиатрическую помощь.

Ранее членов экстремистской религиозной организации задержали в Таганроге в апреле.

Илья Протвинов

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