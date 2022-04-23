Еврокомиссия не сможет ввести запрет на покупку российского газа за рубли

Posted 23 апреля 2022, 17:05
Published 23 апреля 2022, 17:05
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
В документе, опубликованном Европейской комиссией, указано, что компании, занимающиеся поставкой газа населению, могут согласиться на покупку за рубли при условии, что их схемы оплаты исключат звено Центробанка, находящегося под санкциями.
При этом в издании сообщили, что Еврокомиссия не имеет полномочий запрещать покупку российского газа за внутреннюю валюту страны, поскольку в зону ее ответственности входит только оценка соблюдения законодательства и санкций.
Напомним, в конце марта президент Владимир Путин сообщил, что страны Европы смогут покупать газ только за рубли, после чего главы государств назвали это настоящим издевательством и заявили, что не согласятся с его условиями.
Однако спустя время часть европейских стран заявили, что не считают отказ от российских энергоносителей целесообразным, поскольку это не остановит спецоперацию на Украине, а лишь отразится на качестве жизни европейцев и экономике ЕС.
Диана Троянская
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