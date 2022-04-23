rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 апреля 2022, 13:48

Published 23 апреля 2022, 13:48

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Глава Минсельхоза Ростовской области Рачаловский объяснил рост цен на птицу и яйца

23 апреля 2022, 13:48
В Ростовской области объяснили, почему цены на яйца и птицу увеличились на 16% и продолжат расти, подробностями поделился портал 161.ру.

Глава «Росптицесоюза» Галина Бобылёва рассказала, что за истекшие три месяца цены на мясную продукцию из птицы и яйца выросли как минимум на 16%.

Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский объяснил, что рост стоимости обеспечен увеличением цен на комбикорм, а именно костную и рыбную муку.

По словам министра хотя рост цен удается пока сдерживать, но в ближайшее время стоимость мяса птицы и индейки должна подняться на 10%. Дело в том, что раньше местные производители предпочитали закупать импортную продукцию для кормовых смесей, однако сейчас условия торговли изменились, и производители вынуждены искать отечественные аналоги.

«Рост себестоимости — сегодня это общая проблема.<…> Есть рост цен на комплектующие, на импортные составляющие», — приводит слова главы министерства сельского хозяйства издание. Константин Рачаловский добавил, что себестоимость растет абсолютно во всех видах фермерского хозяйства — и в животноводстве, и в растениеводстве.

Рачаловский добавил, что власти обсуждают вопрос субсидий для закупки корма или хотя бы их части, чтобы не допустить существенного и стремительного роста цен на продукты птицеводства.

Ранее фермеры рассказали корреспонденту RostovGazeta, почему растут цены на яйца, овощи, хлеб и сахар.

Диана Троянская

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика