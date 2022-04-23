Глава Минсельхоза Ростовской области Рачаловский объяснил рост цен на птицу и яйца

Posted 23 апреля 2022, 13:48
Published 23 апреля 2022, 13:48
Modified 1 октября, 15:28
Updated 1 октября, 15:28
Глава «Росптицесоюза» Галина Бобылёва рассказала, что за истекшие три месяца цены на мясную продукцию из птицы и яйца выросли как минимум на 16%.
Министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский объяснил, что рост стоимости обеспечен увеличением цен на комбикорм, а именно костную и рыбную муку.
По словам министра хотя рост цен удается пока сдерживать, но в ближайшее время стоимость мяса птицы и индейки должна подняться на 10%. Дело в том, что раньше местные производители предпочитали закупать импортную продукцию для кормовых смесей, однако сейчас условия торговли изменились, и производители вынуждены искать отечественные аналоги.
«Рост себестоимости — сегодня это общая проблема.<…> Есть рост цен на комплектующие, на импортные составляющие», — приводит слова главы министерства сельского хозяйства издание. Константин Рачаловский добавил, что себестоимость растет абсолютно во всех видах фермерского хозяйства — и в животноводстве, и в растениеводстве.
Рачаловский добавил, что власти обсуждают вопрос субсидий для закупки корма или хотя бы их части, чтобы не допустить существенного и стремительного роста цен на продукты птицеводства.
Ранее фермеры рассказали корреспонденту RostovGazeta, почему растут цены на яйца, овощи, хлеб и сахар.
Диана Троянская
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