Глава Минсельхоза Ростовской области Рачаловский объяснил рост цен на птицу и яйца

По словам министра хотя рост цен удается пока сдерживать, но в ближайшее время стоимость мяса птицы и индейки должна подняться на 10%. Дело в том, что раньше местные производители предпочитали закупать импортную продукцию для кормовых смесей, однако сейчас условия торговли изменились, и производители вынуждены искать отечественные аналоги.