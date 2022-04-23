Почему в Ростове говорят о сборе казаков для службы на Украине и что нельзя сенаторам

В Ростове-на-Дону местные СМИ заговорили о поступивших казакам предложению стать участниками спецоперации на Украине, а в отношении сенаторов ввели санкции. Что об этом думают местные жители, в материале RostovGazeta.

Казачий батальон В Telegram-канале Donnews разметили видео, на котором показан замглавы администрации Первомайского района Станислав Соколов. В ролике он якобы пригласил казаков присоединиться к спецоперации, пообещав им зарплату и гособеспечение. Все это происходит на добровольной основе, а всех желающих пригласили прийти в районную администрацию. В дальнейшем все сведения пообещали направить в военкомат. В соцсетях пользователи активно обсуждают эту новость и заявляют, что удивлены. Они интересуются, почему приглашают не профессиональных военных. Часть подписчиков не против, чтобы задачи выполняли люди, называющие себя казаками. Санкции против сенаторов Между тем власти Австралии расширили санкционный список против российских граждан, в котором уже сотни фамилий. В этот раз включили сенаторов от Ростовской области Ирину Рукавишникову и Андрея Яцкина. Всем людям из списка запретили посещать Австралию, также будут заморожены их активы в этой стране. Ранее сенаторы опубликовали данные о своих доходах за минувший год, на двоих они заработали 15 миллионов рублей. Беженцы Замглавы управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров заявил, что участники боевых действий на Украине под видом беженцев хотят попасть в Россию. Но их задерживают и привлекают к ответственности. По словам Петрова, проверки проводят в каждом случае, чтобы понять, был ли человек участником боевых действий. В целом беженцы в Ростовскую область прибывают ежедневно.