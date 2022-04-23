Почему в Ростове говорят о сборе казаков для службы на Украине и что нельзя сенаторам

Posted 23 апреля 2022, 08:16
Published 23 апреля 2022, 08:16
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
В Telegram-канале Donnews разметили видео, на котором показан замглавы администрации Первомайского района Станислав Соколов. В ролике он якобы пригласил казаков присоединиться к спецоперации, пообещав им зарплату и гособеспечение.
Все это происходит на добровольной основе, а всех желающих пригласили прийти в районную администрацию. В дальнейшем все сведения пообещали направить в военкомат.
В соцсетях пользователи активно обсуждают эту новость и заявляют, что удивлены. Они интересуются, почему приглашают не профессиональных военных.
Часть подписчиков не против, чтобы задачи выполняли люди, называющие себя казаками.
Между тем власти Австралии расширили санкционный список против российских граждан, в котором уже сотни фамилий. В этот раз включили сенаторов от Ростовской области Ирину Рукавишникову и Андрея Яцкина.
Всем людям из списка запретили посещать Австралию, также будут заморожены их активы в этой стране. Ранее сенаторы опубликовали данные о своих доходах за минувший год, на двоих они заработали 15 миллионов рублей.
Замглавы управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров заявил, что участники боевых действий на Украине под видом беженцев хотят попасть в Россию. Но их задерживают и привлекают к ответственности.
По словам Петрова, проверки проводят в каждом случае, чтобы понять, был ли человек участником боевых действий. В целом беженцы в Ростовскую область прибывают ежедневно.
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