Автобус в Ростове протащил пожилую женщину по асфальту 24 апреля

Posted 24 апреля 2022, 14:34
Published 24 апреля 2022, 14:34
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
Инцидент произошел в 9.26 мск, когда автобус, двигающийся с Северного в центральную часть города, высаживал пассажиров на остановке.
Очевидцы сообщают, что водитель транспорта не убедился в том, что все пассажиры вышли, начал ехать и одновременно нажал на кнопку запирания дверей. В это время пожилая женщина выходила из автобуса. В итоге ее зажало дверьми и протащило по асфальту несколько метров. Затем она упала и сильно ударилась головой.
Пассажиры, которые пытались все это время докричаться до водителя, наконец-то добились своего. Автобус остановился и чудом не наехал на упавшую женщину. Ей помогли встать, а вот водитель, по словам очевидцев, даже не извинился и поехал дальше. На данный момент состояние пострадавшей не известно.
Ранее в Ростовской области в городе Шахты водитель легкового автомобиля на пешеходном переходе сбил школьницу. Девочка получила травмы. Сейчас она находится в медучреждение. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.
Алиса Смирнова
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