Автобус в Ростове протащил пожилую женщину по асфальту 24 апреля

Очевидцы сообщают, что водитель транспорта не убедился в том, что все пассажиры вышли, начал ехать и одновременно нажал на кнопку запирания дверей. В это время пожилая женщина выходила из автобуса. В итоге ее зажало дверьми и протащило по асфальту несколько метров. Затем она упала и сильно ударилась головой.