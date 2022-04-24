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Posted 24 апреля 2022, 14:34

Published 24 апреля 2022, 14:34

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Автобус в Ростове протащил пожилую женщину по асфальту 24 апреля

Автобус в Ростове протащил пожилую женщину по асфальту 24 апреля

24 апреля 2022, 14:34
Фото: 1MI
Маршрутный автобус в Ростове протащил по асфальту пассажирку, которая не успела выйти из него, сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел в 9.26 мск, когда автобус, двигающийся с Северного в центральную часть города, высаживал пассажиров на остановке.

Очевидцы сообщают, что водитель транспорта не убедился в том, что все пассажиры вышли, начал ехать и одновременно нажал на кнопку запирания дверей. В это время пожилая женщина выходила из автобуса. В итоге ее зажало дверьми и протащило по асфальту несколько метров. Затем она упала и сильно ударилась головой.

Пассажиры, которые пытались все это время докричаться до водителя, наконец-то добились своего. Автобус остановился и чудом не наехал на упавшую женщину. Ей помогли встать, а вот водитель, по словам очевидцев, даже не извинился и поехал дальше. На данный момент состояние пострадавшей не известно.

Ранее в Ростовской области в городе Шахты водитель легкового автомобиля на пешеходном переходе сбил школьницу. Девочка получила травмы. Сейчас она находится в медучреждение. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

Алиса Смирнова

#Общество#Новости
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