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Posted 24 апреля 2022, 15:32

Published 24 апреля 2022, 15:32

Modified 1 октября, 13:51

Updated 1 октября, 13:51

Пенсионер в Ростове перевел лже-брокерам 5 млн рублей

Пенсионер в Ростове перевел лже-брокерам 5 млн рублей

24 апреля 2022, 15:32
Фото: 1MI
В Ростове пожилой мужчина стал жертвой мошенников, переведя им на счет 5 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как рассказал сотрудникам правоохранительных органов 68-летний житель донской столицы, неизвестный сам позвонил ему на телефон. Представившись представителем брокерской фирмой он пообещал пенсионеру высокий доход от деятельности, связанной с обменой валюты, продажей и покупкой акций.

Для того, чтобы получить сверхприбыль, мужчине нужно было только перевести свои денежные средства на брокерский счет аферистов. В итоге он лишился 5 миллионов рублей.

Ранее 56-летняя ростовчанка перевела телефонному мошеннику, представившемуся брокером, 3,2 миллиона рублей. Женщина надеялась, что телефонный незнакомец приумножит ее благосостояние и перевела деньги на указанный им счет. Однако почему-то вместо этого он перестал выходить на связь. Любительница легких денег обратилась в полицию.

Алиса Смирнова

#Общество#Новости
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