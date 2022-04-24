Пенсионер в Ростове перевел лже-брокерам 5 млн рублей

Posted 24 апреля 2022, 15:32
Published 24 апреля 2022, 15:32
Modified 1 октября, 13:51
Updated 1 октября, 13:51
Как рассказал сотрудникам правоохранительных органов 68-летний житель донской столицы, неизвестный сам позвонил ему на телефон. Представившись представителем брокерской фирмой он пообещал пенсионеру высокий доход от деятельности, связанной с обменой валюты, продажей и покупкой акций.
Для того, чтобы получить сверхприбыль, мужчине нужно было только перевести свои денежные средства на брокерский счет аферистов. В итоге он лишился 5 миллионов рублей.
Ранее 56-летняя ростовчанка перевела телефонному мошеннику, представившемуся брокером, 3,2 миллиона рублей. Женщина надеялась, что телефонный незнакомец приумножит ее благосостояние и перевела деньги на указанный им счет. Однако почему-то вместо этого он перестал выходить на связь. Любительница легких денег обратилась в полицию.
Алиса Смирнова
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