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Posted 24 апреля 2022, 10:50

Published 24 апреля 2022, 10:50

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

С погибшим 13 апреля на Украине военным Пилявским простятся в Ростовской области

24 апреля 2022, 10:50
В Ростовской области состоится церемония прощания с Романом Пилявским, который погиб во время спецоперации на Украине, пишет Bloknot-rostov.

По данным издания, Пилявский вместе с группой возвращался с задания и оказался в засаде. По военным начали стрелять из миномета.

«Одна из мин упала рядом с российскими военными, после чего Пилявский бросился на нее и накрыл собой. Он погиб, но смог спасти группу», — говорится в публикации.

Отмечается, что молодому человеку было 23 года. Он отучился в авиационном колледже и пошел в армию, где остался служить по контракту.

Прощание с ним состоится 26 апреля в населенном пункте Боцманово.

Ранее ребенок пострадал из-за обстрела Украиной города в 50 км от Ростовской области.

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