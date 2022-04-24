rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2022, 16:30

Published 24 апреля 2022, 16:30

Modified 1 октября, 13:02

Updated 1 октября, 13:02

В Ростовском зоопарке родился краснокнижный муфлон в апреле

24 апреля 2022, 16:30
В зоопарке Ростова-на-Дону в семье муфлонов пополнение, сообщается в телеграм-канале зоопарка.

На свет муленок появился несколько дней назад, однако пол детеныша до сих пор не определен.

Сейчас детеныш муфлона, по словам работников зоопарка, активно исследует вольер.

Стоит отметить, что муфлон относится к жвачным парнокопытным животным рода баранов. Он ближайший родственник домашней овцы. Это единственный дикий баран в Европе. Живут муфлоны на высоких горах Корсики и Сардинии, акклиматизирован в Крыму.

Муфлон занесен в «Красную книгу».

Ранее в ростовском зоопарке родился детеныш такин-мишми. Это краснокнижное животное - одно из наименее изученных современной наукой. Оно входит в семейство полорогих.

Алиса Смирнова

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика