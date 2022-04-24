В Ростовском зоопарке родился краснокнижный муфлон в апреле

Posted 24 апреля 2022, 16:30
Published 24 апреля 2022, 16:30
Modified 1 октября, 13:02
Updated 1 октября, 13:02
На свет муленок появился несколько дней назад, однако пол детеныша до сих пор не определен.
Сейчас детеныш муфлона, по словам работников зоопарка, активно исследует вольер.
Стоит отметить, что муфлон относится к жвачным парнокопытным животным рода баранов. Он ближайший родственник домашней овцы. Это единственный дикий баран в Европе. Живут муфлоны на высоких горах Корсики и Сардинии, акклиматизирован в Крыму.
Муфлон занесен в «Красную книгу».
Ранее в ростовском зоопарке родился детеныш такин-мишми. Это краснокнижное животное - одно из наименее изученных современной наукой. Оно входит в семейство полорогих.
Алиса Смирнова
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