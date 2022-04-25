Ребенок на велосипеде спровоцировал аварию с 13-летним байкером в Ростовской области

Posted 25 апреля 2022, 05:02
Published 25 апреля 2022, 05:02
Modified 18 сентября 2022, 15:04
Updated 18 сентября 2022, 15:04
В поселке Красноармейском 13-летний парень взял у родителей скутер и пошел кататься. Ему на пути попался 13-летний велосипедист, который отвлекся и выехал на дорогу.
После столкновения у ребенка на велосипеде выявили перелом носа и ключицы. Второй подросток получил ушибы и ссадины.
В данный момент этим делом занимаются полицейские и устанавливают обстоятельства. Местным жителям напомнили, что детям до 14 лет нельзя выезжать на дорогу на велосипеде.
Илья Протвинов