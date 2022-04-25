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Posted 25 апреля 2022, 05:02

Published 25 апреля 2022, 05:02

Modified 18 сентября 2022, 15:04

Updated 18 сентября 2022, 15:04

Ребенок на велосипеде спровоцировал аварию с 13-летним байкером в Ростовской области

25 апреля 2022, 05:02
В Ростовской области столкнулись велосипед и скутер, которыми управляли дети, сообщили в региональном УГИБДД.

В поселке Красноармейском 13-летний парень взял у родителей скутер и пошел кататься. Ему на пути попался 13-летний велосипедист, который отвлекся и выехал на дорогу.

После столкновения у ребенка на велосипеде выявили перелом носа и ключицы. Второй подросток получил ушибы и ссадины.

В данный момент этим делом занимаются полицейские и устанавливают обстоятельства. Местным жителям напомнили, что детям до 14 лет нельзя выезжать на дорогу на велосипеде.

Ранее в области водитель сбил несовершеннолетнюю и скрылся с места ДТП 22 апреля.

Илья Протвинов

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