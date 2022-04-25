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Posted 25 апреля 2022, 10:38

Published 25 апреля 2022, 10:38

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Служивший в Ростовской области гранатометчик Буранов погиб на Украине в апреле

25 апреля 2022, 10:38
Служившему гранатометчиком в Южном военном округе Раису Буранову не удалось выжить в спецоперации на Украине, заявили в администрации Советского муниципального района Саратовской области.

Буранов родился в 2002 году, его воспитывали в многодетной семье. Он отучился в школе и стал выпускников кадетско-казачьего класса, в котором его научили обращаться с оружием.

После этого он отучился в техникуме, после чего его призвали в армию. Он служил гранатометчиком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона 163 гвардейского танкового полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии ЮВО и стал участником проводимой на Украине спецоперации. Согласно открытым данным, дивизия дислоцируется в Ростовской области.

«Он до конца был верен присяге и погиб в период выполнения воинского долга», — говорится в публикации.

Известно, что Буранов был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее ребенок пострадал из-за обстрела Украиной города в 50 км от Ростовской области. Его с осколочным ранением ноги доставили в больницу.

Также сейчас из ДНР и ЛНР, на защиту которых встали российские войска, уезжают местные жители. Они боятся агрессии со стороны Украины и прибывают в донской регион.

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