Служивший в Ростовской области гранатометчик Буранов погиб на Украине в апреле

После этого он отучился в техникуме, после чего его призвали в армию. Он служил гранатометчиком мотострелкового отделения мотострелковой роты мотострелкового батальона 163 гвардейского танкового полка 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии ЮВО и стал участником проводимой на Украине спецоперации. Согласно открытым данным, дивизия дислоцируется в Ростовской области.