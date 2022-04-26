163 новых случая COVID-19 выявлены в Ростовской области, умерли — 4 человека

С начала пандемии и до 26 апреля в регионе было зарегистрировано 372 250 больных коронавирусом. Показатель заболеваемости снизился до 8858 на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения - до 0,61.
Меньше всего новых случаев было зарегистрировано в возрастной категории старше 80 лет (9,8% от всех случаев), а также среди детей (11%).
Еще 374 человека получают лечение в медучреждениях региона, а семь пациентов находятся на данный момент в тяжелом состоянии.
За минувшие сутки три мужчины в возрасте от 66 до 83 лет умерли от ковида. Также жертвой заболевания стала 59-летняя женщина.
Напомним, по данным на 25 апреля, в Ростовской области за сутки было зафиксировано 193 новых случая заболевания коронавирусом. В общей сложности за весь период пандемии в регионе было зарегистрировано 372 087 случаев коронавирусной инфекции.
Алиса Смирнова