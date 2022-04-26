Неизвестный убил в детсаду под Ульяновском двух детей, нянечку и застрелился сам

Инцидент произошел днем, 26 апреля. По предварительным данным, мужчина с ружьем пришел в детсад, расположенный в поселке Вешкайма. Он выстрелил в нянечку, а также в двоих детей.
Еще одна женщина была ранена и сейчас доставлена в больницу. Сам мужчина покончил с собой. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее ростовские правоохранители застрелили неадекватного мужчину, который зарезал собаку, а также пытался убить свою жену. Фатальное огнестрельное ранение мужчина получил после того, как попытался напасть на прибывших полицейских.