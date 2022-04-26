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Неизвестный убил в детсаду под Ульяновском двух детей, нянечку и застрелился сам

26 апреля 10:33
Фото: pexels
Неизвестный мужчина в детском саду Ульяновской области расстрелял из ружья детей и нянечку, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы

Инцидент произошел днем, 26 апреля. По предварительным данным, мужчина с ружьем пришел в детсад, расположенный в поселке Вешкайма. Он выстрелил в нянечку, а также в двоих детей.

Еще одна женщина была ранена и сейчас доставлена в больницу. Сам мужчина покончил с собой. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее ростовские правоохранители застрелили неадекватного мужчину, который зарезал собаку, а также пытался убить свою жену. Фатальное огнестрельное ранение мужчина получил после того, как попытался напасть на прибывших полицейских.

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#Новости#Происшествия
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