В школах Ростовской области начали проводить линейки с поднятием флага России

Напомним, в апреле в Латвии был задержан ростовчанин, который вместе со своими друзьями пытался закрасить на плакате свастику, нарисованную на российском флаге. Однако сделать это ему не удалось. Его и еще одного товарища задержали латвийские полицейские. Представители правопорядка объяснили, что свастика в этой стране не запрещена законом. Более того, за попытку ее закрасить мужчин арестовали.