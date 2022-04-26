В школах Ростовской области начали проводить линейки с поднятием флага России

Как отметил первый заместитель главы Ростовской области Игорь Гуськов, поднимать флаг и исполнять гимн России учащиеся в регионе будут начиная с текущего месяца.
Первоначально предполагалось, что делать это регулярно они будут только с 1 сентября. По его словам, данные мероприятия направлены на сплочение школьников и учителей. Кроме того, они важны для всей страны.
Напомним, в апреле в Латвии был задержан ростовчанин, который вместе со своими друзьями пытался закрасить на плакате свастику, нарисованную на российском флаге. Однако сделать это ему не удалось. Его и еще одного товарища задержали латвийские полицейские. Представители правопорядка объяснили, что свастика в этой стране не запрещена законом. Более того, за попытку ее закрасить мужчин арестовали.
Алиса Смирнова