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В школах Ростовской области начали проводить линейки с поднятием флага России

26 апреля 08:59
Фото: Правительство Ростовской области
Первой в Ростовской области торжественные линейки стала проводить школа № 53 в Ростове, сообщается на сайте облправительства.

Как отметил первый заместитель главы Ростовской области Игорь Гуськов, поднимать флаг и исполнять гимн России учащиеся в регионе будут начиная с текущего месяца.

Первоначально предполагалось, что делать это регулярно они будут только с 1 сентября. По его словам, данные мероприятия направлены на сплочение школьников и учителей. Кроме того, они важны для всей страны.

Напомним, в апреле в Латвии был задержан ростовчанин, который вместе со своими друзьями пытался закрасить на плакате свастику, нарисованную на российском флаге. Однако сделать это ему не удалось. Его и еще одного товарища задержали латвийские полицейские. Представители правопорядка объяснили, что свастика в этой стране не запрещена законом. Более того, за попытку ее закрасить мужчин арестовали.

Алиса Смирнова

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#Новости#Политика
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