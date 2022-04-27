Бывший замглавы мэрии Ростова Кузнецов не признал вину за гибель девочки под дождем

В издании рассказали, что Ленинский районный суд провел заседание по делу бывшего замглавы администрации Ростова Сергея Кузнецова. Бывший чиновник стал фигурантом двух дел о халатности, которая повлекла смерть несовершеннолетней и тяжкий вред здоровью двух человек, и служебном подлоге.
В ходе заседания Кузнецова обвиняли, что, получив штормовое предупреждение вечером перед трагедией 30 июня 2016 года, сотрудник администрации не ввел режим повышенной готовности и не предпринял ничего, чтобы избежать затопления и гибели Валерии Ванюковой, которой на момент гибели было 14 лет. В суде напомнили, что в тот же вечер пострадали еще двое человек — Владимир Чебанов, который пережил отравление выхлопными газами, когда его автомобиль заблокировало стоками, а также второй подросток, которого ударило током при обрыве линий электропередач.
В суде добавили, бывший замглавы инициировал фальсификацию протокола собрания комиссии по ЧС, чтобы в дальнейшем использовать это в качестве видимости своего участия в обеспечении безопасности населения в условиях непогоды.
Однако Сергей Кузнецов сообщил, что не видит своей вины в произошедшем и никак не мог повлиять на фатальные события, повлекшие за собой смерть подростка. Он заявил, что также отказывается от прекращения своих дел из-за истечения срока давности. Сторона защиты добавила, что прогноза погоды было недостаточно для ввода режима повышенной готовности, поскольку сложный рельеф Ростова имеет потенциал создать сразу множество зон подтопления в период ливней. А потому полностью перекрывать проезд по Буденновскому проспекту или направлять все силы экстренных служб в зоны возможных подтоплений не было причин.
Ранее отец несовершеннолетней, погибшей под машиной в ливневых стоках 30 июня 2016 года, сообщил, что виновников трагедии назовут в зале суда, и не стал обвинять Сергея Кузнецова.
Диана Троянская