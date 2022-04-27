Бывший замглавы мэрии Ростова Кузнецов не признал вину за гибель девочки под дождем

В ходе заседания Кузнецова обвиняли, что, получив штормовое предупреждение вечером перед трагедией 30 июня 2016 года, сотрудник администрации не ввел режим повышенной готовности и не предпринял ничего, чтобы избежать затопления и гибели Валерии Ванюковой, которой на момент гибели было 14 лет. В суде напомнили, что в тот же вечер пострадали еще двое человек — Владимир Чебанов, который пережил отравление выхлопными газами, когда его автомобиль заблокировало стоками, а также второй подросток, которого ударило током при обрыве линий электропередач.