Эксперт рассказал, как не стать жертвой агрессии бродячих псов

Кроме того, ветеринар отметил, что животные инстинктивно боятся угрозы смерти. Поэтому лучше всего будет сразу взять в руки палку или камень, либо сделать вид, что вы пытаетесь поймать собаку курткой, считает Цыпленков. Словом, нужно заставить животных бояться того, на кого они хотят напасть. Эксперт также подчеркнул, что в деле защиты граждан от агрессивных собак важна работа государственных служб, призванных заниматься регулировкой численности бродячих и бездомных собак, их отловом и стерилизацией. Частично это поможет решить проблему, так как после кастрации кобели обычно становятся менее агрессивными, резюмировал становятся менее агрессивными, подытожил Евгений Цыпленков.