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Эксперт рассказал, как не стать жертвой агрессии бродячих псов

27 апреля 17:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ветеринар Евгений Цыпленков дал несколько рекомендаций по защите от нападения бездомных собак. По его словам, главное при виде агрессивной собаки — не поворачиваться к ней спиной и не пытаться убежать от нее.

По его словам, бегущий человек только лишний раз спровоцирует у животного желание догнать его и укусить, пишет NEWS.ru. Хорошим выходом будет найти что-то, что прикроет со спины — это может быть дерево или стена здания, и так стоять, не делая попыток убежать, советует эксперт.

Кроме того, ветеринар отметил, что животные инстинктивно боятся угрозы смерти. Поэтому лучше всего будет сразу взять в руки палку или камень, либо сделать вид, что вы пытаетесь поймать собаку курткой, считает Цыпленков. Словом, нужно заставить животных бояться того, на кого они хотят напасть. Эксперт также подчеркнул, что в деле защиты граждан от агрессивных собак важна работа государственных служб, призванных заниматься регулировкой численности бродячих и бездомных собак, их отловом и стерилизацией. Частично это поможет решить проблему, так как после кастрации кобели обычно становятся менее агрессивными, резюмировал становятся менее агрессивными, подытожил Евгений Цыпленков.

Напомним, не так давно в Сочи бездомная собака убила двенадцатилетнюю школьницу. которая приехала в этот город с мамой для участия в детском первенстве России по шахматам. А 17 апреля в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии бродячие животные загрызли четырехлетнего ребенка, когда тот возле дома катался на велосипеде. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

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