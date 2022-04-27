Кто из известных уроженцев Ростовской области уехал за границу и по какой причине

Posted 27 апреля 2022, 09:10
Published 27 апреля 2022, 09:10
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Ростовская журналистка Елена Романова рассказала корреспонденту RostovGazeta, что уехала жить в Германию, чтобы у нее осталась возможность заниматься своей работой. По ее словам, в данный момент невозможно добросовестно заниматься журналистикой.
«Сейчас журналистов преследуют даже за то, что они задают вопросы. Из-за этого невозможно дальше находиться в профессии», — заявила собеседница.
Он добавила, что не планировала уезжать, но сделать это ее якобы вынудили обстоятельства. Помогли ей в переезде друзья за границей.
Сергей Резник стал известен благодаря своим резонансным материалам о чиновниках. В 2013 году его осудили, а также запретили заниматься журналистикой.
Из-за этого Резник после освобождения переехал в Грузию. Он признался, что его зовут вернуться в Ростовскую область, но сделать он этого уже не может.
По словам Резника, им сразу же займутся. «В Ростове есть множество телеграм-каналов, а все до сих пор уверены, что ими управляю я. Что я не видел в области? Колонии и тюрьмы? А кроме этого, если вернусь в Ростов, вряд ли что еще увижу», — признался Резник.
Режиссер из Ростовской области Кирилл Серебренников также не избежал уголовного преследования. Его вместе с коллегами обвинили в краже денег, которые выделило государство на театральный проект.
В 2020 году суд приговорил Серебреникова к трем годам лишения свободы условно. В 2021 году стало известно, что с него сняли судимость, так как он отбыл половину наказания, выплатил штраф и не допускал никаких нарушений.
В марте прошлого года он заявил, что уехал во Францию.
Судя по соцсетях Виктории Лопыревой, они и раньше любила путешествовать по миру, но в последнее время размещает фотографии только из Дубая. В основном эти снимки с отдыха или вечеринок.
Все это веет роскошью — дорогие апартаменты, аксессуары и автомобили. Только с супругом фотографии появляться перестали. Возможно, это мы такие невнимательные.
Лиман долгое время жила в Ростове и вела свою страницу в соцсетях, где у нее сотни тысяч подписчиков. Она в основном размещала откровенный контент, который был очень популярен.
Более года назад она переехала в Лондон на обучение, где живет и по сей день. В чужой стране девушка увлеклась боксом и часто посещает футбольные матчи.
Судя по публикуемому контенту, она также часто ходит на вечеринки вместе с подругами. А вот о Ростове, наверное, забыла.
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