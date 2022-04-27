ПМЭФ-2022 пройдет под лозунгом «Новый мир – новые возможности»

По словам советника российского президента, ответсека организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, масштабные вызовы, которые сейчас встали перед Россией, позволяют внедрять новые правила игры. Он напоминает, что новые вызовы определенно влекут за собой новые возможности, что доказывает актуальная повестка развития общественных институтов и государства в целом. На форуме вновь соберутся представители отечественных и мировых бизнес-сообществ, органов власти и общественных объединений, чтобы обсудить будущие перспективы совместной работы и сотрудничества.