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ПМЭФ-2022 пройдет под лозунгом «Новый мир – новые возможности»

27 апреля 15:32
Фото: photo.roscongress.org
Предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) запланирован на 15–18 июня 2022 года. На сайте форума уже доступна к ознакомлению архитектура деловой программы, главной темой которой станет “Новый мир – новые возможности”.

Как сообщает newsnn.ru, основная деловая программа мероприятия состоит из четырех блоков разной тематической направленности.

Трек “Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени” сформирован из нескольких сессий, где будут обсуждаться проблемы стабилизации экономики и международного взаимодействия в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, возможные варианты модернизации института торговли на мировом рынке, особенности функционирования бизнеса в актуальных логистических реалиях.

Второй тематический блок программы ПМЭФ-2022 – “Экономика России: новые задачи и горизонты” коснется тех современных вызовов, над решением которых стране придется работать в новых реалиях.

По словам советника российского президента, ответсека организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, масштабные вызовы, которые сейчас встали перед Россией, позволяют внедрять новые правила игры. Он напоминает, что новые вызовы определенно влекут за собой новые возможности, что доказывает актуальная повестка развития общественных институтов и государства в целом. На форуме вновь соберутся представители отечественных и мировых бизнес-сообществ, органов власти и общественных объединений, чтобы обсудить будущие перспективы совместной работы и сотрудничества.

Диалоги в рамках трека “Современные технологии – человечеству: создавая ответственное будущее” будут посвящены проблемам кооперации стран в науке, цифровой независимости и информационной безопасности, цифровизации медицины, техноэтике и прочим.

Спикеры деловых сессий блока “Инвестиции в человека – инвестиции в развитие” планируют лекции о культурных кодах обновленной реальности, где будут обсуждаться важность человеческого капитала, пути появления самых актуальных навыков специалистов и модели занятости в эпоху постпандемии. Кроме того, пройдут сессии о развитии творческих индустрий, спорта и образования.

Помимо основной программы, “на полях” ПМЭФ-2022 будут проведены: Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный экономический форум, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса, форум “Лекарственная безопасность”, диалог “ПМЭФ Юниор”, форум “Арктика – территория диалога”.

Полное расписание мероприятий, проходящих в рамках ПМЭФ-2022, доступно на сайте: forumspb.com. Официальным информационным партнером события является медиахолдинг 1MI.

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