По центру Ростову проедет трамвай Победы 9 мая

Posted 27 апреля 2022, 17:35
Published 27 апреля 2022, 17:35
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Трамвай Победы проедет по центральным улицам Ростова по маршрутам №1 и №10. На трамвайной платформе выступят артисты с песнями военных лет.
Также 9 мая в 12.00 в Ростове будет организован пеший экскурсионный маршрут «Дорогами Победы». Сбор участников пройдет на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловский.
Напомним, в этом году в Ростове шествие Бессмертного полка пройдет 9 мая в обычном формате. Колонна участников будет двигаться от площади Карла Маркса до Ворошиловского.
Алиса Смирнова