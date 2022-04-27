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Posted 27 апреля 2022, 17:35

Published 27 апреля 2022, 17:35

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

По центру Ростову проедет трамвай Победы 9 мая

27 апреля 2022, 17:35
Среди многочисленных праздничных мероприятий 9 мая в Ростове-на-Дону власти города запланировали проезд трамвая Победы, сообщил в своем телеграмм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Трамвай Победы проедет по центральным улицам Ростова по маршрутам №1 и №10. На трамвайной платформе выступят артисты с песнями военных лет.

Также 9 мая в 12.00 в Ростове будет организован пеший экскурсионный маршрут «Дорогами Победы». Сбор участников пройдет на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловский.

Напомним, в этом году в Ростове шествие Бессмертного полка пройдет 9 мая в обычном формате. Колонна участников будет двигаться от площади Карла Маркса до Ворошиловского.

Алиса Смирнова

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