Ростовчане требуют спасти реки Темерник и Кизитеринку от экологической катастрофы

Ростовчанин добавил, что не меньше его волнует загрязнение воды в карьере к югу от Щепкинского заповедника рядом с СНТ «Агропром». По словам местного жителя раньше карьер был полон рыбы, но нечистоты уничтожили всю фауну и загрязнили воду Темерника.