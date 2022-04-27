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Ростовчане требуют спасти реки Темерник и Кизитеринку от экологической катастрофы

27 апреля 12:53
Фото: Владислав Королёв / Группа ВК Администрация Ростова-на-Дону
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области получило сигнал о сливе нечистот в Темерник в районе Щепкинского леса и пленке на воде Можайских прудов, об этом ведомству рассказали встревоженные ростовчане.

Сообщается, что утром в среду, 27 апреля, ростовчанин, проезжавший через Первомайский район города, рассказал, что стал свидетелем загрязнения Можайских прудов.

«На пруду была белая плёнка. Местные говорят, что выше постоянно что-то сбрасывают!<…> Надо спасать!», — обратился к представителям Минприроды Ростовской области ростовчанин.

Ростовчанин добавил, что не меньше его волнует загрязнение воды в карьере к югу от Щепкинского заповедника рядом с СНТ «Агропром». По словам местного жителя раньше карьер был полон рыбы, но нечистоты уничтожили всю фауну и загрязнили воду Темерника.

Напомним, раньше Росприроднадзор Ростовской области подтвердил факт разлива нефти в акватории Дона.

Диана Троянская

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