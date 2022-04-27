Ростовчане требуют спасти реки Темерник и Кизитеринку от экологической катастрофы

Сообщается, что утром в среду, 27 апреля, ростовчанин, проезжавший через Первомайский район города, рассказал, что стал свидетелем загрязнения Можайских прудов.
«На пруду была белая плёнка. Местные говорят, что выше постоянно что-то сбрасывают!<…> Надо спасать!», — обратился к представителям Минприроды Ростовской области ростовчанин.
Ростовчанин добавил, что не меньше его волнует загрязнение воды в карьере к югу от Щепкинского заповедника рядом с СНТ «Агропром». По словам местного жителя раньше карьер был полон рыбы, но нечистоты уничтожили всю фауну и загрязнили воду Темерника.
Диана Троянская