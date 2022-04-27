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Posted 27 апреля 2022, 16:46

Published 27 апреля 2022, 16:46

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Строительство Орбитальной-2 в Ростове запланировали начать в середине 2023 года

27 апреля 2022, 16:46
Возведение дороги под условным названием Орбитальная-2 в Ростове-на-Дону должно начаться в следующем году, заявил глава министерства транспорта Ростовской области Владимир Окунев, сообщает Donnews.

Закончить проект власти планируют за два года. Транспортный коридор Орбитальная-2 должен связать Платовский и Северный.

Как отметил Окунев, первоначально будет разработана проектно-сметная документация. Проект будет подготовлен к середине следующего года. Затем подрядные организации займутся ее строительством.

Пока нет данных о том, какой протяженностью будет дорога.

Напомним, до конца 2024 года ростовские власти планируют завершить строительство моста через Ростовское море и реконструкцию двух развязок. Работа над проектно-сметной документацией проекта находится на завершающей стадии.

Алиса Смирнова

#Анна Смирнова#Город#Новости
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