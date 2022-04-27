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Posted 27 апреля 2022, 16:24

Published 27 апреля 2022, 16:24

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

Суд вынес приговор экс-полицейскому в Ростовской области за сбитого студента

27 апреля 2022, 16:24
Суд в Ростовской области вынес приговор в отношении экс-участкового, сбившего на машине три года назад 22-летнего студента, пишет «Коммерсант».

Три года назад бывший сотрудник полиции Роман Лобанов сбил студента, который шел пешком из Батайска в Ростов. Перед этим молодой человек поссорился с друзьями. Лобанов сбил его, а затем спрятал его труп в лесополосе.

В ходе заседания суда Лобанов говорил, что не заметил пешехода, потому что на дороге не было освещения. Он так и не признал свою вину.

Напомним, полиция разыскивает водителя белой Toyota Corolla, который 22 апреля сбил девочку-подростка в Зерноградском районе Ростовской области. Водитель скрылся с места происшествия. ДТП произошло в 12.00 мск на пешеходном переходе. Несовершеннолетняя с травмами была госпитализирована.

Алиса Смирнова

#Политика#Новости
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