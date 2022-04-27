Суд вынес приговор экс-полицейскому в Ростовской области за сбитого студента

Posted 27 апреля 2022, 16:24
Published 27 апреля 2022, 16:24
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
Три года назад бывший сотрудник полиции Роман Лобанов сбил студента, который шел пешком из Батайска в Ростов. Перед этим молодой человек поссорился с друзьями. Лобанов сбил его, а затем спрятал его труп в лесополосе.
В ходе заседания суда Лобанов говорил, что не заметил пешехода, потому что на дороге не было освещения. Он так и не признал свою вину.
Напомним, полиция разыскивает водителя белой Toyota Corolla, который 22 апреля сбил девочку-подростка в Зерноградском районе Ростовской области. Водитель скрылся с места происшествия. ДТП произошло в 12.00 мск на пешеходном переходе. Несовершеннолетняя с травмами была госпитализирована.
Алиса Смирнова
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