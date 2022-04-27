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Posted 27 апреля 2022, 11:09

Published 27 апреля 2022, 11:09

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

В администрации Ростова-на-Дону опровергли застройку Березовой рощи

27 апреля 2022, 11:09
В администрации Ростова опровергли данные о продаже участка Березовой рощи площадью 40 гектаров за 180 миллионов рублей, комментарий опубликовали в соцсетях.

Неравнодушный ростовчанин поделился сообщением, согласно которому неизвестный собственник выставил на продажу 40 гектаров [прим. редакции: 400 тысяч квадратных метров], расположенных в Берёзовой роще Ворошиловского района.

В объявлении было указано, что 23 гектара подходят под застройку многоквартирных дом, семь гектаров у озера подходят для строительства коттеджей и развлекательной зоны, а еще 10 гектаров могут стать парком, зоной отдыха или строительства другого назначения. Владелец запросил за этот участок 180 миллионов рублей.

Однако в администрации Ростова опровергли данные этого объявления, сообщив, что участок относится к городским лесам, а его площадь составляет немногим больше восьми гектаров.

«Участок находится в муниципальной собственности, на продажу не выставлялся», — ответили представители администрации.

Ранее прокурор Ростова Олег Фрикель заявил, что содержанию городских лесов требуется более жесткий контроль.

Диана Троянская

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