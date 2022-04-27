В администрации Ростова-на-Дону опровергли застройку Березовой рощи

Posted 27 апреля 2022, 11:09
Published 27 апреля 2022, 11:09
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
Неравнодушный ростовчанин поделился сообщением, согласно которому неизвестный собственник выставил на продажу 40 гектаров [прим. редакции: 400 тысяч квадратных метров], расположенных в Берёзовой роще Ворошиловского района.
В объявлении было указано, что 23 гектара подходят под застройку многоквартирных дом, семь гектаров у озера подходят для строительства коттеджей и развлекательной зоны, а еще 10 гектаров могут стать парком, зоной отдыха или строительства другого назначения. Владелец запросил за этот участок 180 миллионов рублей.
Однако в администрации Ростова опровергли данные этого объявления, сообщив, что участок относится к городским лесам, а его площадь составляет немногим больше восьми гектаров.
«Участок находится в муниципальной собственности, на продажу не выставлялся», — ответили представители администрации.
Ранее прокурор Ростова Олег Фрикель заявил, что содержанию городских лесов требуется более жесткий контроль.
Диана Троянская
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