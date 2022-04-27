В администрации Ростова-на-Дону опровергли застройку Березовой рощи

В объявлении было указано, что 23 гектара подходят под застройку многоквартирных дом, семь гектаров у озера подходят для строительства коттеджей и развлекательной зоны, а еще 10 гектаров могут стать парком, зоной отдыха или строительства другого назначения. Владелец запросил за этот участок 180 миллионов рублей.