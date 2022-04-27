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В ЕАО прошло торжественное завершение работ по строительству ж/д моста в Китай из РФ

27 апреля 10:54
В Еврейской автономной области в селе Нижнеленинском прошла церемония завершения строительства моста и обеспечивающей инфраструктуры. Мероприятие состоялось с участием полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна и представителей АО «Бамтоннельстрой-Мост».

По сообщению Сергея Юрченко, первого заместителя гендиректора АО «Бамтоннельстрой-Мост», станционный парк включает в себя 11 железнодорожных путей. При этом 6 из них построены по стандарту РФ, 5 — по стандарту Китайской Народной Республики. Как пишет eaomedia.ru, обеспечена пропускная способность 8 пар поездов в сутки длиной составов в 72 вагона.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев от имени российского правительства вручил работникам предприятия «Бамтоннельстрой-Мост» благодарности за особый вклад в строительство железнодорожного мостового перехода.

Генеральный директор АО «Бамтоннельстрой-Мост» Александр Попов рассказал присутствующим на церемонии о технических характеристиках объекта. Он отметил: сооружение возводили в сложных природно-климатических условиях, работы велись на подтопляемой территории. Но при этом его построили на 5 месяцев раньше срока.

«За время строительства смонтировано 2650 тонн мостовых металлоконструкций, более 12 тысяч вспомогательных металлоконструкций, возведено 28 300 кубов бетонных и железобетонных конструкций, отсыпано 3 миллиона 600 тысяч кубов насыпи, положено 24 километра 143 метра железнодорожных путей, возведена защитная дамба объемом 32 тысячи кубов. Пропускная способность моста — 24 млн тонн груза в год. Общая длина российской стороны вместе с подходами — 5272 метра», — сообщил Попов.

На китайской стороне в данный момент завершают оснащать пункт пропуска. Согласовывают дату начала движения.

Как подчеркнул Ростислав Гольдштейн, губернатор ЕАО, созданы все условия для того, чтобы на предмостовой территории сформировался транспортно-логистический узел. Нужно расширять номенклатуру грузов, а также организовать здесь для пассажиров удобное перемещение.

Юрий Трутнев лично разрешил запустить движение по первому трансграничному железнодорожному мосту между Россией и КНР.

Полпред назвал открытие мостового перехода Нижнеленинское — Тунцзян не единичным событием, а частью большой работы, которую ведет российское правительство по развитию транспортных коридоров на Восток. В данный момент Россия разворачивается в восточном направлении. Трутнев также добавил, что давление со стороны недружественных государств усиливает напряженность обстановки в мире. Развитие экономических связей с КНР и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона дает возможность создать основу для стабильности и мира в регионе, что сегодня очень важно.

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