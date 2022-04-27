В ЕАО прошло торжественное завершение работ по строительству ж/д моста в Китай из РФ

Полпред назвал открытие мостового перехода Нижнеленинское — Тунцзян не единичным событием, а частью большой работы, которую ведет российское правительство по развитию транспортных коридоров на Восток. В данный момент Россия разворачивается в восточном направлении. Трутнев также добавил, что давление со стороны недружественных государств усиливает напряженность обстановки в мире. Развитие экономических связей с КНР и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона дает возможность создать основу для стабильности и мира в регионе, что сегодня очень важно.