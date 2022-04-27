В Ростовской области опровергли слухи о возможных перебоях с продуктами

Как пишет «КП-Ростов-на-Дону», в регионе начали расходится слухи о возможных перебоях с поставками продовольствия после того, как об этом жителям начали рассказывать люди, звонящие из-за границы. Звонившие предлагали гуманитарную помощь, за которой нужно было явиться в 13:00 по адресу улица Социалистическая, 112.