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Posted 27 апреля 2022,, 12:52

Published 27 апреля 2022,, 12:52

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Ростовской области опровергли слухи о возможных перебоях с продуктами

27 апреля 2022, 12:52
Власти Ростовской области опровергли информацию о возможных скорых перебоях с провизией.

Как пишет «КП-Ростов-на-Дону», в регионе начали расходится слухи о возможных перебоях с поставками продовольствия после того, как об этом жителям начали рассказывать люди, звонящие из-за границы. Звонившие предлагали гуманитарную помощь, за которой нужно было явиться в 13:00 по адресу улица Социалистическая, 112.

Власти региона опровергли эти слухи отметив, что продовольственная безопасность Ростовской области полностью обеспечена.

Ранее власти уже опровергали информацию о дефиците медикаментов и гигиенических товаров.

Отмечается, что гуманитарную помощь на данный момент в регионе получают только беженцы из ЛНР и ДНР, а также она отправляется непосредственно в эти регионы.

#Общество#Новости
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