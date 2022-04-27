В Ростовской области опровергли слухи о возможных перебоях с продуктами

Posted 27 апреля 2022,, 12:52
Published 27 апреля 2022,, 12:52
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет «КП-Ростов-на-Дону», в регионе начали расходится слухи о возможных перебоях с поставками продовольствия после того, как об этом жителям начали рассказывать люди, звонящие из-за границы. Звонившие предлагали гуманитарную помощь, за которой нужно было явиться в 13:00 по адресу улица Социалистическая, 112.
Власти региона опровергли эти слухи отметив, что продовольственная безопасность Ростовской области полностью обеспечена.
Ранее власти уже опровергали информацию о дефиците медикаментов и гигиенических товаров.
Отмечается, что гуманитарную помощь на данный момент в регионе получают только беженцы из ЛНР и ДНР, а также она отправляется непосредственно в эти регионы.