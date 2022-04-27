Wink организует майский кинофестиваль на даче

И, конечно, сообща отметить самый важный праздник — День Победы. В эти долгожданные выходные видеосервис Wink вносит свой киновклад, предлагая замечательную подборку новинок для ценителей самых разных жанров.
Детская территория
Дружба спасет мир
Для своих юных зрителей Wink подготовил продолжение немецкого мультика про семейку Уишбон «Мы — монстры 2» (6+). На этот раз герои спасают свадьбу Бабы Яги и Горбуна: прямо с праздника похищена не только невеста, но и жених. Снова вся семья превращается в монстров, сборная команда из оборотня, мумии, вампирши и Франкенштейна подарят всем зрителям увлекательное приключение, которое завершится настоящим праздником семейных ценностей. Мультфильм со-эксклюзивно доступен в подписке Wink с 29 апреля.
Тему находчивых героев продолжат создатели «Смешариков» в своем новом мультфильме «Финник» (6+, с 28 апреля). Действие происходит в доме с нехорошей репутацией, в котором хозяйничает вредный домовой Финник. Вместе с находчивой девочкой Кристиной (единственной, с кем удается ему подружиться) они раскрывают главную городскую тайну. Главных персонажей мультфильма озвучили Даня Милохин, Ида Галич и Александр Гудков.
«Ая и ведьма» (6+, с 1 мая) — это работа японского режиссера Горо Миядзаки, сына знаменитого Хаяо Миядзаки. 10-летняя Ая растет в хорошем приюте и все же мечтает попасть в дружную семью. Ее мечта сбывается странным образом: мачехой Аи становится колдунья Белла Яга, а лучшим другом — говорящий кот Томас.
Еще одну историю о необычной дружбе расскажут детям создатели мультфильма «Мальчик-дельфин» (6+, с 9 мая). Дельфиненок по имени Снежок спасает Мальчика, оказавшегося в открытом море после авиакатастрофы. Вместе со Снежком Мальчик учится жить в водном пространстве, как Маугли в джунглях, но злой Осьминог хочет разрушить их крепкую дружбу. Смогут ли друзья выстоять в этой борьбе?
«Потеряшки и тайна Волшебной пирамиды» (6+) — мультипликационная инструкция по бережному обращению с вещами. Главный герой — малыш Спарк — оказался на свалке среди потерянных и ненужных вещей. Вместе с друзьями по несчастью он отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать ценными. Эта история будет доступна со-эксклюзивно в подписке Wink с 28 мая.
Есть в детской подборке Wink и игровое кино — вполне семейная история «Моя ужасная сестра», (6+, с 28 апреля). Когда мама и папа Лены и Сони решают пожениться, двум девочкам приходится стать сестрами. А это значит, что все придется делить поровну — комнату, друзей и внимание родителей. В борьбе за первенство «сестры» используют самые дерзкие и коварные способы расстроить запланированную свадьбу, а значит, зрителям не будет скучно. Роли родителей сыграли Владимир Яглыч и Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза).
Взрослые любят разные жанры
Грядки в порядке
Первомай традиционно открывает дачный сезон. И если день на даче заполнен хлопотами и заботами, то для дачного вечера Wink подготовил легкое занимательное кино.
«И снова здравствуйте!» (16+, с 30 апреля) — это криминальный комедийный сериал, прекрасный вариант, чтобы расслабиться, наблюдая за приключениями неубиваемого (в буквальном смысле) бандита Бориса. Герой завязывает с разборками, открывает кондитерскую, но внезапно становится жертвой киллера. В морге Борис неожиданно очнется и захочет отомстить обидчикам. За десять серий герой не раз будет «воскресать» в морге, поскольку враги не оставят попыток довести покушение до успеха.
Для любителей стильных детективов видеосервис подготовил фильм «Дьяволик» (18+, с 1 мая). Это киновоплощение знаменитых итальянских комиксов про изобретательного преступника: полиция готовит ловушку, где очередным объектом знаменитого гангстера станет уникальный розовый бриллиант. Но кто в итоге окажется победителем?
«Наемник» (18+) с Крисом Пайном — для фанатов боевиков. После ранений герой уволен из армии и не может найти себя в мирной жизни. При первой же возможности он оказывается в частной военной компании. Честное мужское кино о нравах наемников и особенностях их «работы». Фильм доступен со-эксклюзивно в подпискеc с 5 мая.
К празднику Великой Победы Wink представляет две премьеры:
«СМЕРШ: Продолжение» (16+, с 4 мая) — новый сезон шпионского боевика, который уже высоко оценили зрители. Wink покажет все 12 серий до телевизионной премьеры на канале «РЕН ТВ». В главных ролях - Игорь Петренко, Владимир Котлярский и Олег Фомин. Продолжение расскажет о новых эпизодах напряженного противостояния контрразведчиков СССР и секретной службы Третьего Рейха.
Снятый казахскими кинематографистами фильм «Лето 1941 года» (16+, с 7 мая) основан на реальной биографии ученого, писателя и общественного деятеля Ади Шарипова. Взвод молодого лейтенанта Шарипова прикрывает отход штаба полка, но фашисты загоняют его в болото, и красноармейцы оказываются в тылу врага. Более 28 месяцев Ади был партизаном в белорусских лесах, где стал известен как Саша Казах.
А после майских праздников Wink покажет премьеры, снятые в самых разных киножанрах.
«Добро пожаловать в семью» (16+, с 12 мая) — уморительная комедия о вспыхнувшей с первого взгляда любви Саше к Мире. Но Саша не подозревает, что его возлюбленная — любимая дочь крестного отца местной мафии Леонида Ивановича. Теперь Саше любой ценой надо сохранить любовь и… жизнь.
К российской комедии «Родители строгого режима» (12+, с 15 мая) сразу было приковано повышенное внимание, поскольку в ней снялись Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян. Комедию поколений снял внук Алисы Бруновны — Никита Владимиров. Сыну героев картины 38 лет, он - глава города. Несмотря на высокий пост, родители недовольны чадом и … запирают его на перевоспитание.
Французско-канадская музыкальная мелодрама «Голос любви» (12+, с 16 мая) снята по мотивам биографии знаменитой певицы Селин Дион. Фильм рассказывает о том, как скромная провинциалка с уникальным голосом шла к самым знаменитым сценам мира. Мешает или помогает любовь добиться успеха?
«Обратимая реальность» (12+, с 19 мая) — российский фантастический триллер. Компания «Новая жизнь» помогает в виртуальных приключениях исполнить любые мечты клиентов. Но однажды в приключения врываются страхи и комплексы заказчиков, превращая развлечения в параноидальные кошмары. Под подозрением анонимные антивирты, которые хотят вернуть людей в реальный мир. С ними будет разбираться оперативник виртуальной полиции.
Острых впечатлений добавит концептуальный скандинавский хоррор «Скрежет» (16+, с 26 мая), в центре которого - юная спортсменка Тинья и ее дом, превращенный усилиями мамы-блогера в уютное семейное гнездо с элементами реалити-шоу. В это гнездо Тарья приносит найденное в лесу птичье яйцо. И жизнь всех героев меняется…