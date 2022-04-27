Wink организует майский кинофестиваль на даче

Есть в детской подборке Wink и игровое кино — вполне семейная история «Моя ужасная сестра», (6+, с 28 апреля). Когда мама и папа Лены и Сони решают пожениться, двум девочкам приходится стать сестрами. А это значит, что все придется делить поровну — комнату, друзей и внимание родителей. В борьбе за первенство «сестры» используют самые дерзкие и коварные способы расстроить запланированную свадьбу, а значит, зрителям не будет скучно. Роли родителей сыграли Владимир Яглыч и Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза).