Продовольственные ярмарки проведут в Ростове и Азове в субботу 30 апреля

Posted 28 апреля 2022, 13:55
Published 28 апреля 2022, 13:55
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Власти рассказали, что 30 апреля с 7.00 мск до 16.00 на территории Ростова и Азова состоятся субботние ярмарки, во время которых можно приобрести продукты сельского хозяйства.
Так в Ростове гостей ярмарки ожидают на улице Текучева, 205, а в Азове местом торгов станет площадка на улице Привокзальной, 10Б рядом с торговым центром «Перекресток».
В правительстве уточнили, что производители товаров фермерского хозяйства смогут участвовать в ярмарке абсолютно бесплатно вне зависимости от того, из какого муниципалитета они приехали. Бесплатное право на участие в торгах может стать хорошей поддержкой для предпринимателей, занятых выращиванием плодоовощной продукции, а также производством мяса и молочных продуктов, а также выловом рыбы.
В пресс-службе добавили, что ярмарочные цены будут ниже средних рыночных на 10-15%.
Дополнительно сообщается, что дачники и садоводы смогут приобрести посадочный материал, семена, а также садовый инвентарь.
Напомним, ярмарки в Ростове-на-Дону провели и на Пасху. Тогда ярмарочная торговля длилась все пасхальные выходные с 23 по 24 апреля.
Диана Троянская