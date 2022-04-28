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Posted 28 апреля 2022, 13:55

Published 28 апреля 2022, 13:55

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Продовольственные ярмарки проведут в Ростове и Азове в субботу 30 апреля

28 апреля 2022, 13:55
В субботу, 30 апреля, для жителей Азова и ростовчан проведут продуктовые и сельскохозяйственные ярмарки, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти рассказали, что 30 апреля с 7.00 мск до 16.00 на территории Ростова и Азова состоятся субботние ярмарки, во время которых можно приобрести продукты сельского хозяйства.

Так в Ростове гостей ярмарки ожидают на улице Текучева, 205, а в Азове местом торгов станет площадка на улице Привокзальной, 10Б рядом с торговым центром «Перекресток».

В правительстве уточнили, что производители товаров фермерского хозяйства смогут участвовать в ярмарке абсолютно бесплатно вне зависимости от того, из какого муниципалитета они приехали. Бесплатное право на участие в торгах может стать хорошей поддержкой для предпринимателей, занятых выращиванием плодоовощной продукции, а также производством мяса и молочных продуктов, а также выловом рыбы.

В пресс-службе добавили, что ярмарочные цены будут ниже средних рыночных на 10-15%.

Дополнительно сообщается, что дачники и садоводы смогут приобрести посадочный материал, семена, а также садовый инвентарь.

Напомним, ярмарки в Ростове-на-Дону провели и на Пасху. Тогда ярмарочная торговля длилась все пасхальные выходные с 23 по 24 апреля.

Диана Троянская

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