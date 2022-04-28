Продовольственные ярмарки проведут в Ростове и Азове в субботу 30 апреля

В правительстве уточнили, что производители товаров фермерского хозяйства смогут участвовать в ярмарке абсолютно бесплатно вне зависимости от того, из какого муниципалитета они приехали. Бесплатное право на участие в торгах может стать хорошей поддержкой для предпринимателей, занятых выращиванием плодоовощной продукции, а также производством мяса и молочных продуктов, а также выловом рыбы.