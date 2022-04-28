РЭО привлечет дополнительное финансирование в инвестиционные проекты

«Первый проект, который будет профинансирован с этих облигаций, — это завод под Магаданом, современный объект обработки и утилизации отходов, имеющий в составе комплекс по сортировке крупногабаритных отходов. Новый объект позволит сократить отходообразование на полигонах региона в два раза и увеличить сортировку до 100%. — сообщил гендиректор ППК „РЭО“ Денис Буцаев. — Это первый концессионный проект, который будет профинансирован благодаря размещению облигаций РЭО. Ранее РЭО прошел процедуру присвоения кредитного рейтинга от одного из ведущих российских рейтинговых агентств. Теперь, после присвоения РЭО кредитного рейтинга на уровне ruA, мы можем выйти на фондовый рынок. А из-за внедрения стратегических документов, утверждающих основные подходы к устойчивому развитию, РЭО стал обладателем рейтинга ESG на уровне ESG-II© со стабильным прогнозом».