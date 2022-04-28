РЭО привлечет дополнительное финансирование в инвестиционные проекты

Соглашение, подписанное 27 апреля, предполагает выкуп облигаций Российского экологического оператора Россельхозбанком на сумму 55 млрд рублей, из которых 5 млрд ранее были выделены правительством России. Наблюдательный совет ППК «РЭО» поддержал выпуск облигаций на сумму 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов в области обращения с ТКО до конца 2024 года.
Из них 45 млрд рублей планируется привлечь за счет других инвесторов — как юридических, так и физических лиц, пишет 360tv.ru. Предполагается, что финансирование будет направлено на достижение результата федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
По словам гендиректора РЭО, компания планирует выпуск облигаций под конкретные проекты, которые будут определены в ходе сотрудничества, а за счет средств с размещения построят новые объекты, добавил Буцаев.
«Первый проект, который будет профинансирован с этих облигаций, — это завод под Магаданом, современный объект обработки и утилизации отходов, имеющий в составе комплекс по сортировке крупногабаритных отходов. Новый объект позволит сократить отходообразование на полигонах региона в два раза и увеличить сортировку до 100%. — сообщил гендиректор ППК „РЭО“ Денис Буцаев. — Это первый концессионный проект, который будет профинансирован благодаря размещению облигаций РЭО. Ранее РЭО прошел процедуру присвоения кредитного рейтинга от одного из ведущих российских рейтинговых агентств. Теперь, после присвоения РЭО кредитного рейтинга на уровне ruA, мы можем выйти на фондовый рынок. А из-за внедрения стратегических документов, утверждающих основные подходы к устойчивому развитию, РЭО стал обладателем рейтинга ESG на уровне ESG-II© со стабильным прогнозом».