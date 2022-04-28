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Ростовчан предупредили о змеях, выползающих к жилым домам весной

28 апреля 08:07
Фото: читатель RostovGazeta
Огромную змею на газоне в Советском районе в Ростове обнаружили ростовчане возле многоэтажных жилых домов, об этом они сообщили RostovGazeta.

Первыми большую змею увидели мальчишки, играющие на детской площадке. Дети рассказали взрослым, что змея лежит здесь со вчерашнего дня. А они гордятся тем, что нашли «логово змеи».

Но, несмотря на весомые размеры рептилии, она оказалось безопасной.

«Это полоз обыкновенный. Он абсолютно безопасен для людей, но может напугать, если ему будет угрожать опасность. Сейчас у них начинается брачный сезон и фаза активного перемещения», - объясняет эколог Алексей Лебедев.

Он вспоминает случай, как несколько лет назад подобрал на дороге желтобрюхого полоза, который попал под колеса машины недалеко от районной администрации.

«Думаю, он полз от Мухиной балки через дворы. А расстояние там серьезное, километра полтора», - отмечает Алексей Лебедев.

По его словам, сейчас, в период повышенной активности, можно встретить не только полоза, но и водяных черепах.

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