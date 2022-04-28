Вассерман заявил, что спецслужбы США выбили зубы ростовскому летчику Ярошенко

Posted 28 апреля 2022, 11:19
Published 28 апреля 2022, 11:19
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Напомним, что Константин Ярошенко работал на ростовском вертолетном заводе вторым пилотом. Он осуществлял пассажирские и грузовые авиаперевозки в страны Африки. В 2010 году его осудили за перевозку наркотиков, приговорив к 20 годам тюрьмы в США. Но вину свою ростовский летчик не признал.
«Судя по известной мне части материалов дела, картина выглядела так. Ярошенко был в Либерии. Там к нему подсела парочка агентов какой-то из американских служб. Какой именно — сказать не берусь, их там пара десятков. У него поинтересовались, не согласится ли он перевезти груз из Колумбии. Он ответил, что такова его работа — возить грузы. Тогда агенты поинтересовались: „А что, если там будет колумбийский кокаин?“. Ярошенко ответил, что не имеет права проверять содержимое грузовых контейнеров. Это обязанность таможни и пограничников. На этом основании его и обвинили в намерении перевести наркотик из Колумбии в Соединенные Штаты Америки», — делится информацией с корреспондентом RostovGazeta Анатолий Вассерман.
По его словам, ничего другого ростовскому летчику на суде предъявлено не было. Однако, кроме материалов, представленных стороной обвинения на суде, есть еще заявление самого Ярошенко о том, что его пытались шантажировать. Требовали, чтобы под угрозой ареста, он сообщал какие-то сведения.
«Сами понимаете, что у летчика, работающего на международных грузоперевозках, есть куча сведений об этих перевозках. И, хотя он действительно не может заглядывать в груз, сроков и объемов перевозок вполне достаточно для серьезной аналитики, которая позволит узнать многое», — поясняет Анатолий Вассерман.
Депутат добавляет, что, учитывая американские юридические обычаи, ростовскому летчику могли и прибавить срок в тюрьме, обвинив в нарушении каких-нибудь правил. В США, по его словам, такое практикуется довольно часто. Вассерман отмечает, что при допросах летчику выбили часть зубов. Также известно, что сейчас у Ярошенко серьезное сердечно-сосудистое заболевание и проктологические проблемы.
«Понятно же, что при плохих зубах начинаются проблемы с пищеварением, которые отражаются на всем желудочно-кишечном тракте», — констатирует Анатолий Вассерман.
Из 20 лет тюрьмы ростовский летчик отсидел 12, после чего его удалось обменять на американца Тревора Рида. Раньше обмен не удавался.
«Во-первых, американские спецслужбы, видимо, мстили за то, что российского летчика так и не удалось завербовать. Их план сорвался, и им было очень обидно. Во-вторых, чисто в пропагандистском плане, тема о том, что „русский летчик замешан в наркоторговле“ — очень удобна. Ее же раскручивали долго и шумно. И, естественно, хотели продолжать раскрутку подольше. Обменяли его на человека, которого в американском информационном пространстве тоже крупно раскрутили. И когда наши предложили кандидатуру Рида для обмена, то, скорее всего, пригрозили, что если американцы откажутся и на этот раз, то сведения об отказе будут опубликованы. Этого я точно, конечно же, не знаю, но предполагаю, что так и было», — резюмирует Анатолий Вассерман.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовский летчик оказался на свободе и продемонстрировал следы от наручников.
Дарья Демидова