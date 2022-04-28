Вассерман заявил, что спецслужбы США выбили зубы ростовскому летчику Ярошенко

«Во-первых, американские спецслужбы, видимо, мстили за то, что российского летчика так и не удалось завербовать. Их план сорвался, и им было очень обидно. Во-вторых, чисто в пропагандистском плане, тема о том, что „русский летчик замешан в наркоторговле“ — очень удобна. Ее же раскручивали долго и шумно. И, естественно, хотели продолжать раскрутку подольше. Обменяли его на человека, которого в американском информационном пространстве тоже крупно раскрутили. И когда наши предложили кандидатуру Рида для обмена, то, скорее всего, пригрозили, что если американцы откажутся и на этот раз, то сведения об отказе будут опубликованы. Этого я точно, конечно же, не знаю, но предполагаю, что так и было», — резюмирует Анатолий Вассерман.