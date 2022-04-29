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Posted 29 апреля 2022, 15:12

Published 29 апреля 2022, 15:12

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Многокилометровая пробка сковала Ростов из-за ДТП с пятью авто 29 апреля

29 апреля 2022, 15:12
Авария с участием пяти автомобилей стала причиной многокилометровой пробки в Западном микрорайоне Ростова, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».

По предварительной информации, днем водитель, управляющий автомобилем Toyota, двигаясь на большой скорости столкнулся с другими машинами. Это произошло недалеко от кольца Доватора — Мадояна.

Согласно данным «Яндекс.Карты», в этом районе движение до сих пор затруднено. В предпраздничную пятницу в городе регистрируются восьмибалльные пробки. Проезд затруднен по улицах Малиновского, Менжинского. А все дороги центра Ростова и вовсе обозначены «красным» цветом.

Напомним, несколько дней назад в Ростове произошло ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка. Она переходила дорогу в неположенном месте из-за припаркованного автобуса и ее сбила иномарка.

Алиса Смирнова

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#Общество#Новости
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