Многокилометровая пробка сковала Ростов из-за ДТП с пятью авто 29 апреля

Posted 29 апреля 2022, 15:12
Published 29 апреля 2022, 15:12
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
По предварительной информации, днем водитель, управляющий автомобилем Toyota, двигаясь на большой скорости столкнулся с другими машинами. Это произошло недалеко от кольца Доватора — Мадояна.
Согласно данным «Яндекс.Карты», в этом районе движение до сих пор затруднено. В предпраздничную пятницу в городе регистрируются восьмибалльные пробки. Проезд затруднен по улицах Малиновского, Менжинского. А все дороги центра Ростова и вовсе обозначены «красным» цветом.
Напомним, несколько дней назад в Ростове произошло ДТП, в котором пострадала семилетняя девочка. Она переходила дорогу в неположенном месте из-за припаркованного автобуса и ее сбила иномарка.
Алиса Смирнова