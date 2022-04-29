Многокилометровая пробка сковала Ростов из-за ДТП с пятью авто 29 апреля

Согласно данным «Яндекс.Карты», в этом районе движение до сих пор затруднено. В предпраздничную пятницу в городе регистрируются восьмибалльные пробки. Проезд затруднен по улицах Малиновского, Менжинского. А все дороги центра Ростова и вовсе обозначены «красным» цветом.